La comunità scientifica e SpaceX Starlink: scontro inevitabile?

Abbiamo scritto diverse volte in passato della costellazione di satelliti SpaceX Starlink. Per esempio nel periodo di Natale erano particolarmente visibili dall'Italia creando qualche apprensione ma anche un po' di sorpresa. Ma cosa ne pensa la comunità scientifica di queste nuove operazioni commerciali?

La comunità scientifica e SpaceX

In un articolo di Space.com sono state riportate le considerazioni da parte di alcuni scienziati che sono state raccolte durante la riunione annuale dell'American Astronomical Society (AAS) che si è tenuta all'inizio del 2020.

La società di Elon Musk ha cercato di dare alcune rassicurazioni sulla visibilità degli SpaceX Starlink attraverso la voce di Patricia Cooper (uno dei vicepresidenti). Per esempio, uno dei 60 satelliti lanciati recentemente aveva un rivestimento meno riflettente rispetto a quello convenzionale. Questo sarà valutato in termini di capacità di raffreddamento e operatività per capire se il rivestimento potrà essere adottato anche in futuro per tutta la costellazione.

Ma gli scienziati non sono comunque tranquilli. SpaceX Starlink potrebbe rappresentare un grosso problema sia in termini di osservazioni ottiche che radio. Cosa succederà quando il numero di satelliti aumenteranno e quando anche gli altri concorrenti di SpaceX avranno completato le costellazioni? Non è ancora chiaro.

Gli scienziati: tra collaborazione e diffidenza

Gli stessi astronomi sono rimasti sorpresi dalla luminosità (magnitudo) dei satelliti. Nelle orbite più basse si parla di magnitudo 2 o 3 mentre nelle orbite operative (più in alto) si arriva a 4 o 5 (più alto è il numero, meno luminoso è l'oggetto). Per esempio Patrick Seitzer (professore emerito di astronomia all'Università del Michigan) pensava si potesse arrivare a 8 o 9, ma i dati attuali parlano di ben altro.

Guardando al futuro poi, SpaceX Starlink (ma anche gli altri satelliti simili) potrebbe causare non pochi problemi a progetti da milioni di euro. Uno in particolare viene citato: l'osservatorio di Vera Rubin conosciuto anche come Large Synoptic Survey Telescope (LSST). Il motivo è dato dall'ampio angolo di visione che permette di catturare con un'unica osservazione una grande fetta di cielo. E questo mal si concilia con il passaggio di molti oggetti luminosi come i satelliti di SpaceX.

Secondo Jeffrey Hall (direttore del Lowell Observatory a Flagstaff) SpaceX sembra abbastanza ricettiva quando si tratta di dialogare con la comunità scientifica. La società di Musk ha tenuto aggiornati gli scienziati con comunicazioni mensili sui propri piani ma ancora non è abbastanza.

Sempre stando alle parole di Hall "i lanci sono in corso proprio ora. Penso che la regolamentazione del - selvaggio West- lassù sia necessaria; ci vorrà molto tempo per implementarla, proprio a causa della natura di quella bestia". Sempre secondo Hall, l'unica strada è la collaborazione.

Ethan Siegel (astrofisico e divulgatore) non è però d'accordo. Secondo lui, la società, nonostante gli fosse stato fatto notare già in passato delle problematiche legate ai lanci di SpaceX Starlink, non ha fatto abbastanza e ha solo peggiorato il problema aggiungendo altri satelliti.

Si "combatte" per il cielo notturno e non solo

Già in passato l'International Astronomical Union (IAU) aveva scritto una lettera aperta per quanto riguarda il problema legato alle costellazioni satellitari esprimendo preoccupazione. In particolare si legge che "l'organizzazione, in generale, abbraccia il principio di un cielo buio e silenzioso (per la parte di radiofrequenze) come essenziale non solo per far avanzare la nostra comprensione dell'Universo di cui facciamo parte, ma anche come risorsa per tutta l'umanità e per la protezione della fauna selvatica notturna".

Non si poteva unire alle perplessità della comunità scientifica anche la International Dark-Sky Association (IDA) che a metà dello scorso anno aveva già messo in mostra alcune delle problematiche portate da SpaceX Starlink con una fotografia iconica ripresa dal Lowell Observatory in Arizona dove il gruppo di galassie NGC 5353/4 è coperto dal passaggio dei satelliti.

Come finirà la vicenda? Difficile dirlo. Attualmente i satelliti SpaceX Starlink sono ancora pochi e si tratta di versioni non definitive. Un nuovo design basterà a risolvere il problema? Cosa succederà quando arriveranno le nuove unità e le altre società? Domande a cui bisognerà dare una risposta, prima che sia troppo tardi.