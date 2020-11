Un razzo SpaceX Falcon 9 mette in orbita il satellite Sentinel-6 Michael Freilich

All'inizio di Ottobre avevamo già trattato il futuro lancio del satellite Sentinel-6 Michael Freilich. Oggi è finalmente arrivato il giorno grazie anche alla collaborazione di SpaceX e al suo vettore Falcon 9 che ha permesso di immettere in orbita il satellite frutto della collaborazione tra NASA e ESA.

Sentinel-6 Michael Freilich monitorerà il livello dei mari

La missione del satellite Sentinel-6 Michael Freilich è quella di monitorare il livello dei mari. Si tratta di una tematica correlata con il cambiamento globale e che potrebbe avere un grosso impatto su moltissime popolazioni che vivono nelle zone costiere, sia nelle zone tropicali, ma anche in nazioni come l'Italia (basti pensare a Venezia). Il satellite permetterà di avere informazioni sul 95% dei mari (non coperti da ghiaccio) ogni 10 giorni.

La missione principale di questa unità ha una durata di cinque anni e mezzo dove saranno raccolti dati molto precisi sia legati al livello degli oceani ma anche quelli relativi alla temperatura e umidità atmosferica. Nuove informazioni che permetteranno di avere sempre una maggiore conoscenza degli eventi e dando anche la possibilità di migliorare i nostri modelli predittivi.

Il lancio del satellite Sentinel-6 Michael Freilich è avvenuto dalla base dell'aeronautica statunitense di Vandenberg in California. Come scritto sopra, il lanciatore scelto è un Falcon 9 di SpaceX che segna così una collaborazione "a tre" tra la società di Elon Musk e le due agenzie spaziali (anche se in realtà la partnership è più ampia e comprende la Commissione Europea, EUMETSAT, NOAA e CNES).

Bisognerà però aspettare circa un'ora e mezza dal decollo per avere il primo contatto tra satellite e le stazioni di terra (in Alaska) e per avere un monitoraggio preciso della situazione. Il primo stadio del Falcon 9 è invece rientrato atterrando sulla terraferma come già visto in altre occasioni per i lanci di SpaceX anche se una breve mancanza del segnale video ha dato qualche apprensione. Questa volta non è stata impiegata la chiatta-drone per via della traiettoria scelta per il lancio.

Interessante notare che questa è l'unità A di una coppia di satelliti: l'unità B sarà lanciata tra cinque anni e permetterà di estendere il monitoraggio oltre a migliorare le tecnologie impiegate. Considerando l'importanza (sotto diversi aspetti) del cambiamento climatico, avere uno strumento in più per comprenderlo è fondamentale non solo in termini scientifici ma anche sociali.

[AGGIORNAMENTO]

Dopo aver aperto i fairing (le coperture che proteggono il carico, in questo caso il satellite) è avvenuto correttamente lo sgancio dal secondo stadio e anche la comunicazione con la base di terra in Alaska è avvenuta come previsto. Il lancio di può quindi considerare, allo stato attuale, un successo. Ora non resta che entrare nella fase operativa vera e propria della missione principale.