Xiaomi inarrestabile: inaugura altri due Mi Store in Italia

Dopo la recente inaugurazione di Udine e ancora prima a Torino, Xiaomi inaugurerà prestissimo altri due MI Store nel nostro Paese a conferma della continua espansione del brand cinese anche in Europa.

Per Xiaomi e i suoi utenti è in arrivo una settimana piena di eventi, oltre alle numerose offerte riguardanti il Black Friday che la casa ha promesso di lanciare, Xiaomi inaugurerà due Mi Store uno a Roma e l'altro a Verona. Il primo Store aprirà giovedì 26 novembre all'interno del centro commerciale Adigeo di Verona, avrà una metratura di 150m² e impegnerà 8 dipendenti.

L'inaugurazione dell'altro Mi Store è programmata per venerdì 27 novembre nella capitale, giorno d'inizio del Black friday, all'interno del centro commerciale Maximo di Roma che occupa una superficie di 250 m² e 10 dipendenti. Il nuovo Mi Store capitolino sarà il terzo presente nella regione Lazio.

“L’apertura di due nuovi store in meno di 24 ore è motivo di grande orgoglio, nonché un’ulteriore dimostrazione dell’impegno e della vicinanza di Xiaomi e Mi Store Italia ai tantissimi fan che da sempre ci supportano e ci danno fiducia. Sappiamo che entrare in un Mi Store è sempre un’esperienza speciale ed è il motivo per cui stiamo continuando a lavorare per portare l’innovazione dei nostri prodotti a pochi passi dalle case di milioni di Italiani” – ha affermato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

Xiaomi ricorda che i due store apriranno nel pieno rispetto delle normative vigenti anti-covid e all'interno sarà comunque possibile acquistare i numerosi prodotti del Brand cinese comprese le ultime novità arrivate sul mercato italiano. Inoltre ci saranno 3 giorni di sottocosto per i nuovi Mi Store oltre ad un’intera settimana di offerte dedicate al Black Friday in tutti i Mi Store Italia.