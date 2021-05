Tesla Powerwall+, prime immagini e specifiche tecniche della nuova versione fino 9,6 kW

Tesla ha rilasciato le specifiche tecniche, ed alcune prime immagini, di una nuova versione del suo sistema di accumulo di energia elettrica della famiglia Powerwall.

Si chiama semplicemente Powerwall+ e, come annunciato di recente dal CEO Elon Musk, vanta un aumento della potenza nominale disponibile in caso di funzionamento Off-Grid, ovvero al mancare della rete elettrica.

"Powerwall+ è un sistema di batterie nato per immagazzinare energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. Il suo design compatto e l'installazione semplificata consentono una connessione semplice in qualsiasi abitazione. I controlli intelligenti del sistema consentono ai proprietari di personalizzare il suo comportamento per soddisfare le loro esigenze di sfruttare al meglio l'energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico" ha dichiarato l'azienda.





Clicca per ingrandire

Nuova struttura che acquista un cassetto superiore dedicato ad ospitare un nuovo inverter con interruttore generale integrato, lasciando al vano inferiore il compito di ospitare il solo sistema di batterie con capacità pari a 13,5 kWh, energia uguale alla già nota versione Powerwall 2.

Come già sopra indicato, questo Powerwall+ è stato pensato per offrire una potenza massima erogabile off-grid maggiore, precisamente pari a 9,6 kW, quasi il doppio rispetto a quanto offerto con la versione Powerwall 2 per la quale è nota una potenza massima erogabile nell'ordine di 5 kW continui e 7 kW di picco.





Clicca per ingrandire

Una soluzione che porta avanti lo sviluppo della gamma di prodotti Powerwall con un occhio di riguardo a tutti quei paesi nei quali è possibile richiedere per la propria abitazione forniture di energia elettrica monofase anche di 10 kW o superiore, molto rare qui nella nostra penisola.

Un sistema di accumulo che a breve sarà già disponibile negli Stati Uniti in quanto la sua produzione risulta già operativa dallo scorso novembre.