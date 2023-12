Stratolaunch: nuovi test per il veicolo ipersonico Talon-A, arriva anche Cosmic Girl con un nuovo nome

Stratolaunch sta proseguendo i test che porteranno nei prossimi mesi al lancio del veicolo ipersonico Talon-A che verrà impiegato per diverse tipologie di esperimenti. Il sistema utilizza un grande aeroplano con doppia fusoliera, chiamato Roc, con un'apertura alare di oltre 117 metri e che può volare grazie a sei motori derivati da Boeing 747. Lo scopo è quello di portare Talon-A ad alta quota permettendone così il rilascio in sicurezza per iniziare la missione ad alta velocità.

Attualmente Talon-A non ha ancora effettivamente compiuto un volo ma i test sembrano essere positivi e la società sta cercando anche di ampliare a diversificare le operazioni così da avere ulteriori margini e da soddisfare le richieste dei clienti (da società private a agenzie governative). Il carico utile può essere posizionato all'interno del vano di carico in diverse configurazioni e con diversi sensori disponibili. Il sistema prevede la riusabilità e il recupero degli esperimenti da parte degli ingegneri e dei tecnici così da avere i dati disponibili il prima possibile.

Stratolaunch, i nuovi test e il nuovo aeroplano

Negli scorsi giorni Stratolaunch ha completato un test con l'unità prototipale di Talon-A conosciuta come TA-1. Complessivamente si è trattato del dodicesimo volo per Roc ma il primo dove era presente il veicolo ipersonico caricato con il propellente come se fosse in configurazione pronta per il lancio. Il volo è durato complessivamente 3 ore e 22 minuti. Zachary Krevor (CEO di Stratolaunch) ha dichiarato "i risultati iniziali del volo di oggi [ndr. avvenuto il 3 dicembre] mostrano che il sistema ha funzionato come previsto e determineremo i nostri prossimi passi in attesa della revisione completa dei dati del test".

Secondo la società erano due gli obiettivi principali. Il primo capire come si comportava il sistema di propulsione a razzo con propellente liquido di Talon-A con propellente caricato mentre il secondo era verificare la telemetria di Roc e TA-1 per garantire che i sistemi possano essere pronti al volo e la sequenza di lancio possa essere eseguita correttamente. In passato Stratolaunch aveva già eseguito test a terra alimentando e accendendo il sistema di propulsione ma le condizioni di volo sono differenti e andavano condotti test separato.

Oltre a TA-1 sono in fase di costruzione TA-2 e TA-3 che saranno anche i primi veicoli ipersonici della società a essere effettivamente riutilizzabili. Nel frattempo Stratolaunch ha anche stretto accordi con la società Leidos che a sua volta è un appaltatore della Marina statunitense per il programma chiamato MACH-TB (Multiservice Advanced Capability Test Bed).

The Spirit of Mojave returns to its home at Mojave Air and Space Port. pic.twitter.com/kNEy650wEu — Stratolaunch (@Stratolaunch) December 6, 2023

Altra novità è l'arrivo nella flotta della società dell'aeroplano The Spirit of Mojave. Si tratta del 747 modificato conosciuto in precedenza come Cosmic Girl e facente parte della società Virgin Orbit (che ha dichiarato bancarotta nei mesi scorsi, da non confondere con Virgin Galactic). Secondo quanto riportato da Stratolaunch l'aeroplano, contrassegnato ancora dal vecchio codice N744VG ma con la nuova livrea, rimarrà a terra per un certo periodo di tempo per alcune modifiche. La prima missione operativa dovrebbe avvenire nella prima metà del 2024.