SpaceX Starship SN8 riceve la visita di Elon Musk, mentre si pensa a SN9 [AGGIORNAMENTO]

[AGGIORNAMENTO]

Secondo quanto riportato da chi è nella zona di Boca Chica a raccogliere immagini e video della realizzazione delle varie Starship di SpaceX, la nuova Starship SN9 che avrebbe dovuto prendere il posto di SN8 già da Lunedì (come riportato di seguito) ha avuto un cedimento nella zona dei supporti con alcuni danni ad almeno uno dei flap inferiori e forse anche alla struttura principale. Questo potrebbe far pensare che sarà SN10 a prendere il suo posto nei test entro la fine del 2020.

Seems like the stand SN9 was on COLLAPSED and the only thing that saved StarShip from falling over was the highbay, hopefully no one was hurt or injured!😰🚀

(Video credit: @LabPadre) pic.twitter.com/qXUPUaUBEr — Austin Barnard🚀 (@austinbarnard45) December 11, 2020

Dopo un'iniziale "falsa partenza", il salto a 12 km di SpaceX Starship SN8 è stato sostanzialmente un successo. Certo, l'atterraggio non è stato completato correttamente, ma sono stati raccolti moltissimi dati, si è a conoscenza del problema che non ha consentito di completare la prova e molto altro. Ricordiamo che questo era il primo salto a 12 km per una Starship (prima ci si era fermati a 150 metri). E la differenza in termini di manovre è abissale. Inoltre si tratta pur sempre di prototipi e chi ha seguito le "avventure" dei razzi Falcon sa che le cose inizialmente non erano un successo "al 100%". Ora però quei razzi portano carichi paganti e astronauti in orbita, il tutto con la possibilità di ottimizzare i costi.

Starship landing flip maneuver pic.twitter.com/QuD9HwZ9CX — SpaceX (@SpaceX) December 10, 2020

I resti di SpaceX Starship SN8 ed Elon Musk

Elon Musk ha scritto quasi subito dopo il test cosa non era andato nel salto di SpaceX Starship SN8 e presto potremo vedere qualche ulteriore novità in merito. Ma non solo! Grazie alla scelta della prototipazione rapida grazie a materiali facilmente lavorabili, sembra che Starship SN9 potrebbe arrivare nella zona di prova già il 14 Dicembre 2020. Questo farebbe pensare che, salvo ritardi, entro la fine dell'anno potremo vedere un altro salto a 12 km.

Lo stesso Elon Musk si è diretto poi nella zona di prova dove sono ancora presenti i resti di SpaceX Starship SN8 per valutare la situazione di persona. Inoltre, alla richiesta se fosse possibile conservare i resti della Starship del primo salto, un vero e proprio "monumento alla corsa allo Spazio", lo stesso Musk ha risposto affermativamente. Questo potrebbe significare che in un futuro, chi andrà a Boca Chica a visitare la cittadina potrà ammirare anche (parte?) dei resti della prima Starship che potrebbe aver aperto una strada verso la Luna e Marte in maniera totalmente diversa rispetto a quanto vediamo con SLS o altri vettori simili.

Certo, le ambizioni di Elon Musk sono forse un po' troppo ottimistiche. Inviare degli esseri umani verso Marte entro il 2026 sarebbe un vero e proprio "miracolo ingegneristico" e non sarebbe così strano non si avverasse. La NASA punta a riportare l'essere umano sulla Luna nel 2024, ma Luna e Marte hanno profili missione decisamente diversi con distanze di gran lunga più grandi per il secondo. Ma da qualche parte era necessario iniziare, e sembra che Boca Chica si il luogo prescelto.