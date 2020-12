SpaceX si prepara al salto di Starship SN9 per l'inizio del 2021?

SpaceX si sta preparando a iniziare il 2021 "con il botto" (non in senso letterale, si spera). Dopo il primo salto del prototipo Starship SN8 finito con un atterraggio non corretto a causa di un problema di pressurizzazione dei serbatoi superiori, Starship SN9 è pronto a prendere il suo posto nei prossimi test a una quota di 12 km. La navicella è già stata posizionata negli scorsi giorni sul pad e in queste ore ci sono stati i primi test.

SpaceX Starship SN9 e le prove prima del salto

SpaceX Starship SN9 dovrebbe compiere lo stesso tipo di "salto" fatto da SN8: questo significa arrivare a una quota di circa 12 km per poi compiere la manovra "belly flop" e tornare verso il pad in maniera controllata (questa volta sarà utilizzato il pad B anziché il pad A). L'idea è ovviamente riuscire a completare tutta la missione con un atterraggio corretto e preservando quindi l'integrità del velivolo.

Starship SN9 has completed its main cryogenic tanking test. Testing included an impressive display of its reaction control system thrusters.



Video & Photos from Mary (@BocaChicaGal). Edited by Brady Kenniston (@TheFavoritist).



➡️https://t.co/oNcMN3BmBZ pic.twitter.com/suoowppRg7 — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) December 30, 2020

Nelle scorse ore sono stati provati i serbatoi criogenici e i sistemi di manovra di SpaceX Starship SN9 con evidenti "sbuffi" dalla zona superiore e inferiore. Il prossimo passo sarà quello di fare lo static fire (prova di accensione) dei tre motori Raptor per poi procedere nei giorni successivi al salto vero e proprio. Se tutto andrà correttamente ci dovrebbe volere meno tempo di quanto passato con SN8 che ha avuto superare qualche problema prima della prova finale.

Non sappiamo precisamente quando avverrà il test, è possibile che accada nei primi giorni del 2021 considerando che ormai resta poco tempo per testarlo "entro il 2020". Nel mentre, Starship SN10 ha quasi completato l'assemblaggio e quindi potrà sostituire velocemente SN9 dopo le prove. Anche il razzo SpaceX Super Heavy, che si posizionerà al di sotto di Starship per quando dovrà lasciare la Terra, sta venendo completato a Boca Chica. Il suo primo test dovrebbe avvenire nel corso del 2021, secondo quanto scritto da Elon Musk su Twitter.