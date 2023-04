SpaceX: la nuova prova di lancio di Starship è prevista per il 20 aprile

Il 17 aprile avrebbe dovuto essere un momento epico per la storia dei lanci spaziali. Purtroppo il primo test orbitale di Starship da parte di SpaceX è stato rinviato a causa di una valvola di Super Heavy (stadio inferiore) che si è congelata. Non ci sono stati danni alle strutture e la società sembra fiduciosa nel fatto che si potrà presto ritentare il lancio verso le Hawaii. Quella del rinvio di un lancio, soprattutto quando si tratta di prototipi o di razzi spaziali che non hanno mai volato, è una possibilità tutt'altro che remota ma che non pregiudica in senso assoluto la strategia.

Bisogna inoltre considerare che Starship è un vettore particolarmente complesso. Alto 120 metri, con due stadi e completamente riutilizzabile sarà alla base della strategia di crescita di SpaceX ma anche un vero "terremoto" nell'ambito aerospaziale. Niente di così complesso era mai stato pensato in passato. Neanche i grandi vettori come Saturn V o N1 (e neanche lo Space Launch System) sono paragonabili. Questo se le promesse di Elon Musk saranno mantenute. Gli appassionati ora stanno guardando al prossimo tentativo di lancio, fissato ufficialmente per il 20 aprile 2023.

Il lancio di Starship è fissato per il 20 aprile 2023

SpaceX ha annunciato nel corso della giornata di ieri che dopo il rinvio del test orbitale ora la nuova finestra è fissata per il 20 aprile 2023. Gli orari sono leggermente diversi rispetto a quelli del 17 aprile con la finestra che si aprirà alle 15:28 (ora italiana) e si chiuderà alle 16:30 lasciando alla società 62 minuti per completare le operazioni. Lo streaming ufficiale inizierà circa 45 minuti prima del momento del lancio previsto.

Curiosamente in passato si era sempre scherzato sulla possibilità di lanciare il 20 aprile, che per consuetudine statunitense viene indicato come 4/20. 420 è un numero legato alla cultura della cannabis facendo anche riferimento a quando Musk fumò uno spinello durante la registrazione di un podcast nel 2018.

Ricordiamo che l'idea del primo test orbitale di Starship è quello di provare i sistemi integrati e non è previsto né il raggiungimento dell'orbita e neanche il trasporto del carico utile. Super Heavy, lo stadio inferiore, ammarerà nel Golfo del Messico circa 8 minuti dopo la partenza. Ship (lo stadio superiore) invece cercherà di arrivare fino a un'area di mare vicino alle Hawaii dove cercherà di ammarare più "dolcemente" possibile anche se è prevista la sua distruzione.

With a test such as this, success is measured by how much we can learn, which will inform and improve the probability of success in the future as SpaceX rapidly advances development of Starship pic.twitter.com/2tf4jx3qRL — SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023

Essendo due prototipi, in particolare Ship 24 e Booster 7, lo stesso Elon Musk scrisse in passato che si aspettava il 50% di successo. Questo non significa che un lancio di questo tipo non sia significativo per SpaceX. Anche non arrivando fino alla conclusione sperata, tutti i dati raccolti saranno fondamentali per i prossimi test. Tra i momenti decisivi ci sarà il decollo dal pad di lancio (Super Heavy non è mai stato provato in queste condizioni) così come il raggiungimento del punto di massima pressione dinamica, chiamato Max-Q, che si raggiungerà a 55" dal decollo.

Superata Max-Q sarà molto più probabile completare l'operazione (ma non scontato). Ci sarà anche il momento della separazione degli stadi così come il rientro atmosferico di Ship con lo scudo termico che dovrà resistere al calore proteggendo le strutture inferiori. In tutto dovrebbero volerci 1 ora e mezza dalla partenza per raggiungere le Hawaii (in particolare una zona di mare a 62 miglia nautiche dall'isola di Kauai) toccando una quota superiore ai 100 chilometri e il 98% della velocità orbitale.

Alcune analisi dell'FAA su Starship

In un documento pubblico dell'FAA viene esaminato in maniera completa com'è previsto che avvenga il rientro di Ship e Super Heavy. Per esempio il primo stadio dovrebbe arrivare fino alla superficie dell'acqua verticalmente e in pochi secondi cadere e assumere una posizione orizzontale. Secondo le analisi preliminari a causa della struttura dei serbatoi, questi ultimi non dovrebbero essere danneggiati dall'impatto e non porteranno alla miscelazione di metano e ossigeno rimanenti. L'FAA conclude che Super Heavy dovrebbe rimanere intatto. Nonostante tutto è previsto che il booster affondi in maniera simile a una nave e nel caso non affondasse, SpaceX si dovrebbe occupare di farlo affondare. In generale durante i primi tre test di Starship non sarà previsto il recupero del vettore.

Per quanto riguarda invece Ship, questo stadio dovrebbe arrivare posizionato orizzontalmente prima di toccare l'oceano (non ci sarà la manovra "belly-flop" come nei test visti in passato). All'interno sarà presente circa l'1,1% del propellente rispetto alla capacità dei serbatoi. L'impatto con la superficie del mare dovrebbe comportare la distruzione immediata di Ship a causa di un cedimento strutturale (previsto). SpaceX potrebbe tentare di recuperare alcuni frammenti oppure affondarli del tutto nel caso non lo avessero ancora fatto.