SpaceX: il video del recupero del fairing di un Falcon 9

Circa un giorno fa SpaceX ha lanciato un razzo Falcon 9 per mettere in orbita il satellite per telecomunicazioni AMOS-17. A differenza di altre operazioni simili, in questo caso il razzo non è stato recuperato e non presentava quindi alcune componenti come i supporti per l'atterraggio verticale.

Rocket fairing falling from space (higher res) pic.twitter.com/sa1j10qAWi — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2019

Si trattava del terzo lancio per questo Falcon 9 in particolare, permettendo così a SpaceX di ridurre l'impatto complessivo in termini di costi e inquinamento. La disintegrazione del razzo è avvenuta correttamente ma almeno una parte è stata recuperata.

Si tratta dei fairing ossia le coperture del carico che si trovano sulla sommità del razzo. Perché recuperarli? Due fairing hanno un costo complessivo di 6 milioni di dollari. Riuscire quindi a recuperarle permette di ridurre i costi ed evitare che altro materiale finisca nell'oceano.

View from the fairing during the STP-2 mission; when the fairing returns to Earth, friction heats up particles in the atmosphere, which appear bright blue in the video pic.twitter.com/P8dgaIfUbl — SpaceX (@SpaceX) July 3, 2019

Per recuperare i fairing è stata impiegata la nave Mr. Tree che utilizza una grande rete sospesa per "catturare" al volo la copertura che viene frenata da un paracadute. Anche se i fairing galleggiano, è consigliabile evitare che vengano a contatto con l'acqua salata per evitare ulteriori danni.

Si tratta del secondo recupero di questo tipo mentre in passato c'era stato un altro tentativo quasi riuscito. La seconda metà non è stata recuperata con questa modalità ma è comunque nelle mani della società (dopo aver toccato l'oceano).