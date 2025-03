SpaceX: il prossimo tentativo di lancio del razzo spaziale Starship sarà alle 0:30 del 6 marzo

Nella nottata appena trascorsa era tanta l'attesa per l'ottavo tentativo di lancio del razzo spaziale Starship da parte di SpaceX. La società statunitense aveva già assemblato Ship 34 sopra a Super Heavy Booster 15 dando il via al riempimento dei serbatoi di propellente con ossigeno e metano criogenici. Tutto sembrava procedere per il meglio quando a 40" dal decollo è stato richiesto un "hold" che ha fermato il conto alla rovescia.

Dopo alcuni minuti il conto alla rovescia è ripreso per alcuni secondi per poi fermarsi nuovamente. La società statunitense ha quindi annunciato che non avrebbero effettuato l'ottavo lancio di Starship nella finestra odierna e che avrebbero comunicato in seguito una nuova data scrivendo sui social "rinunciamo al tentativo di test di volo di oggi. Il team di Starship sta determinando la prossima migliore opportunità disponibile per il lancio".

Inizialmente il problema sembrava essere legato al primo stadio, Super Heavy Booster 15, mentre secondariamente l'attenzione si è spostata verso lo stadio superiore. Durante lo streaming ufficiale non è stata subito chiara la causa del fermo delle operazioni mentre Elon Musk ha scritto su X che c'erano diversi "punti interrogativi" per questo tentativo di lancio indicando anche una pressione inferiore di 20 bar rispetto a quanto atteso. Il nuovo tentativo per l'ottavo volo di SpaceX Starship è ora programmato per il 6 marzo alle 0:30 (ora italiana).

SpaceX nel frattempo ha annunciato la realizzazione di un complesso per la costruzione e l'assemblaggio di Starship chiamato Gigabay al Kennedy Space Center. Questo permetterà di aumentare la cadenza di lancio del grande razzo spaziale riutilizzabile che potrà essere lanciato dal Pad A e Pad B di Starbase/Boca Chica in Texas ma anche dal Launch Complex 39A, dove il primo lancio dovrebbe essere effettuato alla fine del 2025, secondo i piani della società. In futuro potrebbe essere impiegato anche lo Space Launch Complex 37 della Cape Canaveral Space Force Station portando a quattro i pad di lancio disponibili per il nuovo vettore.