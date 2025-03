Secondo quanto riportato dalla società statunitense, SpaceX ha perso il primo stadio di un razzo spaziale Falcon 9 a causa di un incendio che si è originato quando il vettore era già rientrato sulla droneship Just Read the Instructions (JRTI).

Recentemente abbiamo scritto diffusamente dei razzi spaziali Falcon 9, famiglia di vettori (insieme a Falcon Heavy) che hanno cambiato l'approccio globale ai lanci spaziali facendo di SpaceX una realtà da seguire e imitare per quanto riguarda la riusabilità dei vettori. Con una cadenza di lancio invidiata dalla concorrenza, anche la possibilità che qualcosa non vada come previsto aumenta. In precedenza il rientro incontrollato del secondo stadio di un Falcon 9 aveva portato dei detriti a cadere in Polonia (senza feriti o danni).

Nelle scorse ore un altro problema ha colpito il razzo spaziale di SpaceX. Secondo quanto riportato dalla società stessa, il primo stadio di un Falcon 9 è andato distrutto a causa di un incendio incontrollato avvenuto dopo l'atterraggio sulla droneship Just Read the Instructions (JRTI) per la missione Starlink 12-20.

Questa missione è decollata 3:24 di questa notte (ora italiana) dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) della Cape Canaveral Space Force Station in Florida portando in orbita correttamente 21 satelliti Starlink V2 mini dei quali 13 con supporto per la tecnologia Direct to Cell. Questo primo stadio, codice B1086, era alla sua quinta missione e in precedenza aveva lanciato le missioni GOES-U, Maxar 3 e altre due missioni Starlink (oltre a quest'ultima).

SpaceX ha scritto nella pagina dedicata "il booster del primo stadio è tornato sulla Terra ed è atterrato sulla droneship Just Read the Instructions, che era di stanza nell'Oceano Atlantico a circa 463 km dalla costa della Florida. Dopo l'atterraggio riuscito, un incendio non previsto nella parte posteriore del razzo ha danneggiato una delle gambe di atterraggio del booster, che si è ribaltato. Sebbene sia deludente perdere un razzo dopo una missione riuscita, il team utilizzerà i dati per rendere Falcon ancora più affidabile per il decollo e l'atterraggio". In un prossimo futuro SpaceX potrebbe rendere note le cause che hanno generato l'incendio che a sua volta ha indebolito uno dei supporti per l'atterraggio del Falcon 9. Una delle possibilità è che l'aumento della cadenza di lancio abbia portato ad alcune problematiche legate al controllo qualità sia durante la produzione dei secondi stadi ma anche delle squadre che si occupano del recupero dei primi stadi dopo il rientro. Attualmente però si tratta solamente di speculazioni.