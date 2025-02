Una perdita di ossigeno ha causato il problema al secondo stadio di un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX

Siamo ormai vicini all'ottavo lancio di Starship, il grande razzo spaziale riutilizzabile di SpaceX. Mentre prosegue lo sviluppo di questo vettore, la società statunitense sta continuando a lanciare l'affidabile razzo spaziale Falcon 9 con diverse missioni, sia dedicate a Starlink che a vari partner e clienti. Negli scorsi giorni avevamo scritto della nuova strategia per far rientrare i primi stadi alle Bahamas oppure del raggiungimento del ventiseiesimo atterraggio da parte del booster B1067. Non sempre però le operazioni si concludono come programmato.

Watch Falcon 9 launch 22 @Starlink satellites to orbit from California https://t.co/TlsKZM5shv — SpaceX (@SpaceX) January 30, 2025

Abbiamo scritto recentemente del rientro incontrollato del secondo stadio di un Falcon 9 per la missione Starlink 11-4 lanciata il 2 febbraio, poco dopo la mezzanotte (ora italiana), dallo Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) della Vandenberg Space Force Base in California. Anche se l'immissione in orbita dei 22 satelliti per la connettività Internet e il rientro del primo stadio sono avvenuti correttamente, i problemi sono arrivati dopo.

Il secondo stadio del Falcon 9 e la perdita di ossigeno

Stando alle analisi indipendenti, confermate successivamente da SpaceX, il secondo stadio utilizzato per questo lancio (e che non viene mai recuperato anche nelle altre missioni) non ha eseguito correttamente le operazioni di deorbiting. Questo ha portato il secondo stadio a rientrare in maniera incontrollata sopra l'Europa, con alcuni detriti che sono finiti nei boschi vicino alla città polacca di Poznań. Non sono stati segnalati danni a cose o persone e ora abbiamo una spiegazione (parziale) ufficiale.

SpaceX ha infatti aggiornato la pagina della missione scrivendo che durante questo lancio il secondo stadio ha avuto una piccola perdita di ossigeno liquido che ha portato il secondo stadio ad avere una velocità superiore al previsto. La società ha aggiunto che "di conseguenza, dopo le operazioni di controllo della missione in sicurezza, l'accensione del propulsore per il deorbiting non è stata eseguita". Il centro di controllo ha inviato il segnale di scaricare l'energia residua dal sistema eseguendo poi un rientro.

Non c'è è stata ancora trovata una motivazione per l'origine di questa perdita ma potrebbe essere legata a quanto accaduto, in maniera similare, a luglio dello scorso anno. Alcune modifiche, per mitigare il problema, sono state già applicate per i lanci futuri dei razzi spaziali Falcon 9. SpaceX ha anche aggiunto che sta lavorando a stretto contatto con il governo polacco per le attività di recupero e bonifica da parte dei detriti del razzo. La società ha precisato che non sono presenti materiali tossici ma i cittadini polacchi sono comunque invitati a non toccarli o recuperarli autonomamente quanto piuttosto a contattare direttamente SpaceX.