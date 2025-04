SpaceX ha lanciato Fram2: la prima missione umana che sorvolerà i poli

Nella nottata appena trascorsa SpaceX ha lanciato la missione privata con equipaggio chiamata Fram2, annunciata ad agosto dello scorso anno. Il nome richiama la nave norvegese che ha esplorato le zone artiche e antartiche in diverse missioni tra la fine dell'800 e l'inizio del '900. Questo legame non è casuale in quanto la missione spaziale sorvolerà in un periodo di quattro giorni i poli terrestri. Si tratta della prima missione con equipaggio ad avere un'inclinazione di questo tipo e permetterà di raccogliere dati scientifici importanti.

Watch Falcon 9 launch Fram2 and the @framonauts, the first humans to fly over the Earth's polar regions

Il lancio è avvenuto alle 3:47 di oggi dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center in Florida. Il primo stadio è rientrato, come per altre missioni, su una droneship (A Shortfall of Gravitas, ASOG) che si trovava nell'Oceano Atlantico. Attualmente la missione non presenta problemi e gli astronauti si stanno godendo il tempo all'interno della capsula Crew Dragon. La missione Fram2 sta volando con un'inclinazione di 90°, in precedenza i cosmonauti sovietici erano arrivati intorno ai 65° mentre per gli Stati Uniti solo una missione dello Space Shuttle nel 1990 (STS-36, con un satellite spia ancora mantenuto segreto) arrivò a 62°.

La missione Fram2 di SpaceX

L'equipaggio è formato dal comandante della missione e finanziatore Chun Wang (investitore miliardario nel campo delle criptovalute di Malta). Ci sono poi Jannicke Mikkelsen, Rabea Rogge e Eric Philips. Per questa missione è stata impiegata la navicella Crew Dragon Resilience già impiegata per le precedenti missioni private Inspiration4 e Polaris Dawn. Wang ha voluto questa missione per soddisfare la sua curiosità legata ai poli che da bambino vedeva come "uno spazio bianco sulle cartine geografiche".

Oltre ad avere viste uniche dei poli grazie alla presenza della cupola trasparente impiegata anche nella missione Inspiration4, Fram2 ha a bordo 22 esperimenti scientifici provenienti da 8 nazioni così da raccogliere dati utili. Per esempio sarà possibile utilizzare uno strumento a raggi X sia per scopi medici ma anche ingegneristici mentre un altro esperimento sarà legato all'allenamento in orbita.

First views of Earth's polar regions from Dragon

La navicella Crew Dragon ha avuto inizialmente parametri pari a 202 x 413 km e dovrebbe raggiungere una quota massima di circa 440 km (simile alla ISS). Questa sarà anche la prima missione di SpaceX ad ammarare nell'Oceano Pacifico e non più nell'Oceano Atlantico così da ridurre le problematiche legate ai detriti spaziali del trunk della capsula Crew Dragon.

Grazie a un tempo ridotto trascorso nello Spazio, l'equipaggio di Fram2 proverà anche a uscire dalla capsula senza l'aiuto diretto del supporto di SpaceX (anche se ovviamente saranno presenti le unità nelle vicinanze), come avviene invece per le missioni della Stazione Spaziale Internazionale. Questa operazione servirà a provare ulteriormente come gli astronauti potranno uscire dalle capsule quando si troveranno sulla Luna o Marte.