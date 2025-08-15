SpaceX annuncia la data del decimo lancio del razzo spaziale Starship e altre novità

Con la Cina che corre veloce verso il suo primo allunaggio con equipaggio umano (previsto nel 2029), la NASA e gli Stati Uniti con il programma Artemis sembrano leggermente in svantaggio. Pur avendo condotto la prima missione (senza equipaggio) e restando nelle tempistiche per la seconda (con equipaggio), la parte dell'allunaggio statunitense ruota intorno a Starship di SpaceX. Una sua versione modificata servirà come lander lunare per le prime due missioni e, probabilmente, in futuro anche per altre.

Negli scorsi giorni abbiamo assistito allo static fire di Ship 37, lo stadio superiore di Starship che sarà impiegato per il decimo volo del grande razzo riutilizzabile. A seguito di quel test la società di Elon Musk ha deciso di eseguire una sostituzione di (almeno) un propulsore Raptor Vacuum e quindi la necessità di effettuare nuovi test dopo il cambio di hardware. Con il sito di Masseys ancora in fase di ripristino dopo l'esplosione di Ship 36, gli static fire e altri test dei secondi stadi sono state effettuate al Pad 1, utilizzando una soluzione temporanea per l'integrazione. Circa due giorni fa Ship 37 ha quindi eseguito uno spin prime test per verificare che l'hardware installato (in particolare turbopompe e altre componenti) fossero in grado di essere utilizzate per il decimo lancio di Starship.

Il decimo lancio di SpaceX Starship sarà il 25 agosto

Nelle scorse ore l'FAA ha annunciato di aver chiuso l'indagine (condotta da SpaceX, come da prassi) circa quanto accaduto durante il nono volo di SpaceX Starship, avvenuto alla fine di maggio. La società statunitense ha rilasciato nel frattempo anche le ultime novità circa quanto accaduto durante quel tentativo di volo così da chiarire quali sono state le cause del fallimento delle operazioni di Ship 35 e cosa è successo a Super Heavy.

Iniziando da quest'ultimo, durante il nono volo, SpaceX aveva deciso di provare una nuova strategia per il rientro del primo stadio cercando di spingere al limite l'hardware attuale (che sarà rivisto in futuro). Questo ha causato un rientro negli strati bassi dell'atmosfera con un angolo di 17%, di molto superiore ai precedenti tentativi. Il booster è andato perso 382" dopo il decollo a circa un chilometro di quota. Secondo quanto riportato la problematica ha coinvolto il cedimento strutturale di una tubazione per il trasporto del propellente con conseguente miscelazione di metano e ossigeno liquidi. In futuro le nuove versioni avranno strutture aggiornate mentre i booster di seconda generazione rimanenti (due) utilizzeranno angoli di rientro inferiori.

Più interessante è ciò che è accaduto a Ship 35. Sempre stando al rapporto ufficiale la separazione degli stadi e l'accensione dei sei motori Raptor (tre atmosferici e tre per il vuoto) sono avvenute correttamente. Dopo circa tre minuti dall'accensione è stata rilevata una fuoriuscita di metano nella zona anteriore. Dopo poco tempo la pressione del serbatoio principale ha cominciato a diminuire mentre la pressione nella zona anteriore ha iniziato ad aumentare. I sistemi hanno quindi compensato la perdita di pressione nel serbatoio completando così l'ascesa e mantenendo la traiettoria arrivando allo spegnimento dei motori, come programmato.

A questo punto Starship ha iniziato a effettuare il venting (rilascio di gas) come previsto, ma a causa dell'elevata pressione nella zona anteriore c'è stata una perdita di assetto. Questo non ha permesso il rilascio del carico utile (dei mockup di satelliti Starlink di terza generazione). L'errore di assetto è stato via via corretto grazie ai propulsori del sistema di manovra ma una perdita di metano liquido ha comunque peggiorato la situazione.

Questo evento ha attivato i comandi di passivazione del veicolo e quindi, sostanzialmente alla fine della missione, scaricando tutto il propellente residuo nello Spazio. Starship è rientrata nell'atmosfera terrestre in un assetto non nominale con la telemetria finale che è stata ricevuta 46 minuti dopo il decollo a una quota di 59 chilometri in una zona sopra l'Oceano Indiano.

Secondo SpaceX, il problema che ha originato il guasto che poi ha portato a non terminare la missione in maniera nominale è legato a un componente presente nel serbatoio principale che si sarebbe danneggiato in maniera grave ma il cui guasto non era rilevabile nelle ispezioni pre-volo. La buona notizia è che gli ingegneri sono riusciti a ricreare il guasto nel sito di McGregor (Texas) e quindi apportare le dovute azioni correttive come una migliore analisi pre-volo e ridisegnare parte della componentistica. Quando avverrà il decimo volo del razzo spaziale SpaceX Starship? La finestra di lancio si aprirà all'1:30 del 25 agosto (ora italiana).