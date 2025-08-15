La Cina ha acceso i motori del razzo spaziale Lunga Marcia 10 che porterà gli astronauti sulla Luna

La Cina ha acceso per la prima volta tutte e 7 i motori YK-100F del razzo spaziale Lunga Marcia 10 che servirà a portare gli astronauti cinesi sulla Luna durante le missioni con equipaggio che ci saranno entro il 2030.

Come scritto in apertura di un'altra notizia, la NASA (anche a causa di un budget ridotto e a piani differenti sul lungo periodo e a una leadership non all'altezza) sembra stia perdendo la nuova corsa alla Luna, questa volta contro la Cina. La nazione asiatica invece, pur mostrando molto poco del suo programma spaziale umano, ha condiviso recentemente diverse novità mostrando progressi interessanti. Per esempio a metà giugno è stato provato con successo il LES (Launch Escape System) della navicella spaziale Mengzhou mentre, più di recente, sono state mostrate le operazioni del lander lunare Lanyue. Nelle scorse ore invece sono stati accesi i motori del razzo spaziale Lunga Marcia 10 che sarà impiegato per le prime missioni lunari della Cina (con un test completo che potrebbe avvenire nel 2027 e un allunaggio nel 2029).

Full coverage video of CZ-10's static fire test. The pad is still under construction, They are in hurry. via Spacelens云上天镜 https://t.co/fmpHqz11uX pic.twitter.com/D3kLeJBQiT — Ace of Razgriz (@raz_liu) August 15, 2025

Xu Hongping (a capo dello sviluppo del vettore presso la CALT, China Academy of Launch Vehicle Technology) ha dichiarato "sia il Lunga Marcia 10 che il Lunga Marcia 10A possono trasportare astronauti e merci. [...] Per raggiungere questo obiettivo, sono necessari nuovi razzi spaziali con elevata sicurezza, affidabilità e spinta. La serie Lunga Marcia 10 è stata sviluppata per soddisfare questa esigenza. Sono previsti ulteriori test per la verifica tecnica in conformità con il piano di sviluppo successivo per la serie di razzi spaziali Lunga Marcia 10".

La Cina prova il razzo spaziale Lunga Marcia 10 per le missioni lunari

Secondo quanto riportato ufficialmente dall'agenzia spaziale cinese, nelle scorse ore nel sito di test del Wenchang Spacecraft Launch Site è stato provato un prototipo del razzo spaziale Lunga Marcia 10 che consiste di un serbatoio in versione ridotta con i propellenti e i 7 motori YF-100K posti alla base. Non si tratta della prima volta che dei propulsori YF-100K vengono accesi, era già avvenuto nel giugno dello scorso anno, ma si trattava solo di tre motori e non di tutti e sette (quelli previsti nella versione finale del vettore). La spinta dei 7 motori YF-100K ha raggiunto le 892 tonnellate di spinta.

Come specificato dalla CMSA "si tratta di un'altra importante svolta nello sviluppo del progetto di esplorazione lunare con equipaggio del Paese, dopo il completamento con successo del test di fuga a quota zero del veicolo spaziale con equipaggio Mengzhou e il test di verifica completo dell'atterraggio e del decollo del lander Lanyue".

Alle spalle del prototipo si può notare la struttura del pad di lancio, ancora in costruzione, dalla quale saranno lanciati anche i razzi spaziali Lunga Marcia 10. Sempre stando alle informazioni ufficiali, questo test ha valutato la capacità di funzionamento simultaneo dei sette motori del primo stadio del razzo in condizioni operative standard e ad alta potenza, oltre a raccogliere dati di vario genere sull'hardware. La CMSA ha confermato che il test è stato un successo.

Questa serie di razzi spaziali sarà disponibile nella versione Lunga Marcia 10 e Lunga Marcia 10A. Il primo è un vettore a tre stadi con un singolo booster centrale e due booster laterali, diametro di 5 metri e un'altitudine massima di 92,5 metri. Questa versione sarà impiegata per lanciare la navicella spaziale Mengzhou e il lander lunare Lanyue con due unità distinte. Invece la versione 10A avrà due stadi con un diametro di 5 metri e un'altitudine massima di 67 metri. Il primo stadio sarà riutilizzabile e recuperabile e in futuro sarà impiegato per lanciare sia le navicelle Mengzhou che quelle cargo Tianzhou quando ne verrà completato lo sviluppo (riducendo i costi e aumentando la cadenza).

L'utilizzo delle navicelle Mengzhou anche per raggiungere Tiangong permetterà di avere più spazio a bordo per gli astronauti cinesi e maggior confort nelle fasi di avvicinamento e rientro. Inoltre saranno più evolute dal punto di vista della sicurezza e dei sistemi di bordo così da risultare un mezzo multiuso sia per le missioni nello Spazio profondo che per quelle in LEO.