SpaceX annuncia che il primo lancio di Starship potrebbe avvenire il 17 aprile

Dopo una serie di indiscrezioni e tentativi di indovinare quale sarebbe stato il giorno scelto da SpaceX per il primo lancio di Starship (nella versione Ship e Super Heavy) finalmente c'è stato un annuncio ufficiale nelle scorse ore. La società di Elon Musk dovrà eseguire ancora alcuni test prima di procedere al lancio vero e proprio e rimane l'incognita della licenza che dovrebbe essere fornita dalla FAA (ma anche su questo punto c'è un cauto ottimismo).

Starship preparing for launch 🚀 pic.twitter.com/M1pR8rsmYt — Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2023

Ricordiamo che Starship sarà il primo vettore pesante completamente riutilizzabile della storia e che sarà fondamentale per le missioni Artemis considerando che una sua versione modificata sarà impiegata come lander lunare per Artemis III e Artemis IV. Per questo la NASA sta collaborando con la società per cercare di riuscire a portare a termine i test senza equipaggio sul suolo lunare entro la fine del 2024 (e potenzialmente procedere all'allunaggio con equipaggio già sul finire del 2025).

SpaceX quasi pronta al lancio di Starship

Secondo quanto scritto da SpaceX in un tweet "Starship è completamente assemblata a Starbase. Il team sta lavorando a una prova di riempimento dei serbatoi [ndr. Wet Dress Reharsal] la prossima settimana, seguita dal primo test di volo integrato di Starship circa una settimana dopo, in attesa dell'approvazione del regolatore".

Questo significa che nella settimana del 10 aprile potremo assistere a un altro Wet Dress Reharsal con i propellenti liquidi criogenici che verranno caricati fino al riempimento dei serbatoi (metano e ossigeno liquidi). A partire dal 17 aprile invece ci sarà la possibilità di vedere Starship di SpaceX sollevarsi per la prima volta dal pad di lancio per volare fino alle Hawaii.

Pur chiamandosi Orbital Flight Test in realtà Ship non raggiungerà effettivamente l'orbita e non ne completerà una. Anche se tutto dovesse procedere come previsto (cosa non scontata), lo stadio superiore dovrebbe raggiungere circa il 98% della velocità orbitale all'apogeo per poi rientrare vicino alle Hawaii (direttamente nell'Oceano Pacifico).

Nonostante tutto sarà la prima volta che vedremo volare il grande primo stadio (Super Heavy) Booster 7 con i suoi 33 motori Raptor 2 e anche Ship (Ship 24) volerà più in alto e più veloce di quanto mai fatto con i test precedenti delle altre versioni. In parallelo NASA e SpaceX stanno già sviluppando parte degli interni del lander lunare (dei quali si hanno però poche informazioni) così come sarebbe in fase di sviluppo il bus per permettere l'espulsione dei Starlink di seconda generazione dal fairing così da provare, durante i futuri test, a mettere in orbita satelliti effettivamente funzionanti (e ampliare al contempo la megacostellazione).

Il giorno preciso del Wet Dress Reharsal non è ancora stato stabilito così come non è ancora stato stabilito quello del lancio. Bisognerà aspettare anche che le condizioni meteorologiche siano favorevoli e ovviamente bisognerà attendere anche il definitivo rilascio dell'autorizzazione al lancio da parte dell'FAA.