Sostituire alcuni lavori con l'IA non è economicamente vantaggioso. Ma sarà inevitabile

L'intelligenza artificiale è pronta a "rubare" posti di lavoro? A giudicare da quanto stanno compiendo alcune grandi aziende e dai sondaggi presentati in occasione del World Economic Forum a Davos sembra proprio di sì, ma un gruppo di ricercatori del MIT ha scoperto che vi sono casi in cui la sostituzione di lavoratori con l'intelligenza artificiale finisce con comportare costi maggiori.

I ricercatori hanno esaminato il rapporto costo-efficacia di 1000 attività di "ispezione visiva" in 800 occupazioni (per esempio il controllo del cibo per verificare se sia ancora commestibile). In questa analisi solamente il 23% dei salari sono risultati "interessanti da automatizzare", laddove nella restante parte dei lavori la sostituzione risulterebbe economicamente svantaggiosa principalmente per via dei grandi costi iniziali dei sistemi di intelligenza artificiale.

I ricercatori, sulla base dei dati raccolti, osservano che il passaggio alle soluzioni di intelligenza artificiale avverrà in maniera graduale, "in decenni" si legge nella pubblicazione, lasciando spazio a politiche e azioni di riqualificazione per mitigare i possibili effetti sul mondo del lavoro.

E' chiaro però che l'analisi è stata condotta su un campione di tipologia di lavoro piuttosto limitato, ed è altresì scontato che al momento esistano delle tipologie di lavoro completamente automatizzabili in maniera economicamente vantaggiosa (nel concreto: molti dei licenziamenti comunicati da Google sono stati effettuati in comparti in cui l'IA è stata impiegata in modo massiccio) così come attività che richiederanno molto tempo prima di poter essere automatizzate e alcune ancora che nella migliore delle ipotesi non potranno essere sostituite in toto ma solo supportate dall'IA.

La ricerca è inoltre stata supportata Watson AI Lab di IBM, motivo per cui vi potrebbe essere un interesse specifico nel dipingere l'avvento dell'IA meno fosco di quel che il sentimento comune sembra avvertire in questa fase storica.

D'altra parte il timore che le macchine e l'automazione sottraggano posti di lavoro è un tema che ripercorre la storia dell'uomo fin dalla rivoluzione industriale. Si tratta di una reazione fisiologica nel momento in cui la società è messa davanti a mutazioni tecnologiche che avvengono rapidamente. L'avvento dell'intelligenza artificiale ha dimostrato la possibilità per le macchine di svolgere compiti in cui solamente l'essere umano mostrava capacità e competenza.

In ogni caso a prescindere da quanto velocemente o lentamente le tecnologie di intelligenza artificiale riusciranno a sostituire via via diverse tipologie di lavori, quello che emerge anche dall'analisi del MIT è il ruolo cruciale della politica e dei governi per affrontare il cambiamento che inevitabilmente investirà la società. La capacità di decidere ed intervenire dovrà inevitabilmente basarsi su un approccio equilibrato, che garantisca diritti e possibilità di riqualificazione e, al contempo, non ostacoli il progresso. L'auspicio è inoltre quello di assistere ad atteggiamenti e azioni proattive, capaci di preparare adeguatamente il terreno a sostenere l'impatto dei cambiamenti.