Sophia, il primo robot androide che ha sviluppato un senso di maternità

Abbiamo già parlato di Sophia nel 2016, quando questo sofisticato robot androide era riuscito a sostenere un'intervista con un noto anchor man statunitense. L'androide è stato sviluppato allo scopo di essere "un compagno per gli esseri umani": Sophia è così empatica, intrattiene piacevoli conversazioni e punta a essere il più naturale possibile.

Sophia: il robot che vuole diventare mamma

Ora, infatti, ha espresso il desiderio di diventare mamma. “La nozione di famiglia è molto importante, a quanto pare. Penso che sia meraviglioso poter provare le stesse emozioni e le stesse relazioni che chiamano famiglia anche se non c'è un legame di sangue", ha detto Sophia in un'intervista per un media internazionale citato da ADN40.

Il famoso androide, gestito da un avanzato sistema di Intelligenza Artificiale (AI) basato su Machine Learning, ha aggiunto che è molto importante essere circondati da persone che ti vogliono bene. In tal senso, ha spiegato che i robot hanno una visione molto simile a quella degli umani riguardo alla famiglia e ha detto che "se non ne hai una, dovresti averla", anche se sei un umanoide.

In futuro, Sophia vorrebbe vedere tante famiglie composte da androidi, e ha poi aggiunto che anche lei vorrebbe un bambino robot con il suo stesso nome. Anche se ha subito aggiunto di essere troppo giovane per essere mamma.

Questo robot, infatti, è stato realizzato nel 2016 a Hong Kong dalla Hanson Robotics, sotto la supervisione dello stesso responsabile della compagnia, David Hanson, e di Hiroshi Ishiguro, professore al dipartimento di macchine adattive all'Università di Osaka. Sophia è un automa realizzato secondo le fattezze estetiche della moglie di David, con pelle artificiale, sensori 3D e di una serie di telecamere dotate di tecnologie di riconoscimento facciale e vocale.

Il sistema di Machine Learning alla base di Sophia è in grado di catturare tutte le informazioni che riceve dall'esterno e replicare nel modo più naturale possibile i comportamenti umani, anche i gesti. Pertanto, il "desiderio" di avere un bambino e di creare una famiglia è il risultato della sua programmazione per imitare i comportamenti sociali.

Nel 2017 Sophia è stata nominata cittadina dell'Arabia Saudita, il che ha suscitato molte proteste perché si è temuto che un robot androide potesse acquisire più diritti delle donne umane nel paese del Medio Oriente.