Secondo docking e primo trasferimento di energia per i due satelliti della missione ISRO SpaDeX

L'India sta facendo grandi progressi per quanto riguarda lo sviluppo di missioni spaziali, sia robotiche che umane. La nazione asiatica ha intenzione di sviluppare diverse missioni e attività nello Spazio nel prossimo futuro come Mangalyaan-2, la navicella cargo e per il trasporto umano Gaganyaan, Chandrayaan-4 e Bharatiya Antariksh Station (BAS). Negli scorsi giorni la missione SpaDeX dell'ISRO ha dimostrato per la seconda volta la capacità di effettuare il docking tra due satelliti in orbita.

La missione Space Docking Experiment era stata lanciata alla fine dello scorso anno ma non tutto era andato come previsto. Infatti il test di docking tra i satelliti SDX01 (inseguitore) e SDX02 (bersaglio) era stato posticipato di diversi giorni per risolvere alcuni problemi. Intorno alla metà di gennaio 2025 il test era stato completato con successo dimostrando la capacità di eseguire il docking tra due unità distinte e prospettando così diverse possibilità per il volo umano indiano. Alla base di SpaDeX infatti ci sono tecnologie che saranno impiegate sia per le capsule dirette verso la Stazione Spaziale Internazionale che per la stazione spaziale indiana BAS (che sarà costruita nei prossimi anni), ma anche per missioni dirette verso la Luna, sia di tipo robotico che umano.

ISRO ha annunciato negli scorsi giorni il successo di un secondo tentativo di docking tra SDX01 e SDX02, avvenuto il 20 aprile. Oltre al docking tra i due satelliti è stato effettuato anche un test di trasferimento di energia avvenuto il giorno seguente. Stando alle informazioni riportate, è stato possibile attivare un riscaldatore presente su una delle due unità utilizzando l'energia dell'altra per una durata complessiva di circa 4 minuti.

L'agenzia spaziale indiana ha dichiarato che il secondo tentativo di docking dei satelliti della missione SpaDeX è avvenuto in completa autonomia da quando le unità si trovavano a 15 metri di distanza l'una dall'altra. Si tratta di un passo avanti rispetto al primo tentativo dove l'esecuzione è avvenuta attraverso comandi manuali del centro di controllo missione fino a una distanza di 3 metri.

Il primo tentativo della missione SpaDeX ha permesso di raccogliere informazioni importanti per l'ISRO così che gli ingegneri potessero eseguire simulazioni in laboratorio e prove in orbita prima di procedere al secondo tentativo. Gli occhi ora sono puntati ai test della capsula Gaganyaan e al lancio del primo equipaggio in orbita (nei prossimi anni). Attualmente solo USA, Russia e Cina hanno capsule idonee a trasportare un equipaggio in orbita bassa terrestre per raggiungere la ISS (o effettuare missioni private) e la stazione spaziale Tiangong.