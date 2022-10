Samantha Cristoforetti e il cosplay dell'assistente di volo di 2001: Odissea nello Spazio di Kubrick

Come sappiamo, attualmente nello Spazio sono presenti, complessivamente, ben 14 tra astronauti, cosmonauti e taikonauti (dopo l'arrivo dell'equipaggio di Crew-5). Si tratta di un "nuovo record" che potrebbe durare solo per qualche mese ma che rappresenta sempre di più la capacità dell'umanità di superare i limiti del nostro Pianeta. Sempre in questi giorni il comandante della Stazione Spaziale Internazionale è l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti che ha assunto l'importante ruolo purtroppo solamente alla fine della sua permanenza a bordo.

Questa opportunità è stata possibile grazie alla partenza del precedente comandante, il cosmonauta Oleg Artemyev (facente parte della missione MS-21). La scelta, condivisa da tutti i partner come accade solitamente, ha in parte ristabilito quanto era stato annunciato all'inizio del 2021 (e poi modificato a inizio 2022 a causa della rotazione programmata dell'equipaggio della ISS). Nello Spazio l'astronauta italiana ha potuto compiere diversi esperimenti scientifici in ambiente di microgravità e ovviamente svolgere un'attività di divulgazione coinvolgendo dai bambini alle persone adulte. Una delle ultime "trovate" che ha riscosso un notevole successo è stata quella di vestire i panni (come cosplayer) dell'assistente di volo di 2001: Odissea nello Spazio, il film di Stanley Kubrick.

Samantha Cristoforetti e l'assistente di volo di 2001: Odissea nello Spazio

Il noto film di Kubrick, uscito nelle sale nel 1968 (un anno prima dell'allunaggio di Apollo 11) è un colossal del genere fantascienza che mette in risalto anche le capacità del regista e dei tecnici degli effetti speciali di mostrare come si potrebbe vivere in un ipotetico futuro nello Spazio, ambientandolo nel 1999. Samantha Cristoforetti ha dedicato alcuni minuti a realizzare una scena iconica, quella dell'assistente di volo della Pan Am che si trova sulla navicella Aries Ib che sta portando Heywood Floyd dalla Terra alla Luna.

L'astronauta italiana si è concentrata in particolare sulla parte dove l'assistente di volo inizia a camminare all'interno di una sezione circolare arrivando a essere "a testa in giù" rispetto all'inquadratura iniziale. Simulando l'assenza di peso (ma non assenza di gravità) è stato possibile ripetere le stesse movenze ma senza effetti speciali particolari.

Ad aiutare a rendere la scena di 2001: Odissea nello Spazio più immersiva per chi guardava, Samantha Cristoforetti ha utilizzato un proiettore per visualizzare la stanza dove si trovava l'assistente di volo nel film. Inoltre è stato impiegato anche un costume sostanzialmente uguale a quello impiegato nella pellicola di Kubrick rendendo l'effetto veramente sorprendente. Poco prima di mostrare il video completo, l'astronauta italiana ha scritto in un tweet "dovevo sapere… puoi davvero camminare nello Spazio con delle scarpe in velcro? Prossimamente".

Poco dopo è stato postato un video con la descrizione "2022 Odissea nello Spazio. A quanto pare, sì, puoi camminare con le scarpe in velcro. Lentamente, molto molto lentamente". Non solo il video mostra l'iconica scena con l'assistente di volo ma parte addirittura con l'arrivo della capsula alla Stazione Spaziale Internazionale, un po' come accade nella sequenza del film (che si può vedere sopra). Un momento speciale e se anche non ha finalità scientifiche è comunque un modo per far appassionare le persone allo Spazio e alla Scienza (quella che viene svolta sulla ISS e che ha ricadute anche sulla Terra).

In passato, sempre Samantha Cristoforetti, aveva omaggiato un'altra icona della fantascienza, Star Trek, indossando una divisa da ufficiale (e poi una maglietta della stessa serie facendo il "saluto vulcaniano" per ricordare Leonard Nimoy, deceduto nel 2015 quando l'astronauta era a bordo della ISS).

