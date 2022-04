Samantha Cristoforetti e Crew-4 hanno raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale

Dopo il rientro della missione Ax-1 di Axiom Space, alle 9:52 di ieri, 27 aprile (ora italiana) è partito finalmente il razzo Falcon 9 con la navicella Crew Dragon Freedom con a bordo gli astronauti Kjell Lindgren (capo missione), Robert Hines (pilota), Jessica Watkins (specialista di missione) e Samantha Cristoforetti (specialista di missione). Tutto si è svolto come da programma, compreso il rientro del primo stadio del razzo che è atterrato sulla droneship A Shortfall Of Gravitas (ASOG).

Il viaggio è durato alcune ore e alla 1:37 di oggi (28 aprile, ora italiana) la capsula con codice C212 ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale. Ora inizierà la missione di circa sei mesi che consentirà all'equipaggio internazionale di svolgere esperimenti scientifici e attività didattiche sfruttando le condizioni di microgravità presenti a bordo della ISS.

Samantha Cristoforetti è a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

Dopo il lancio avvenuto nella giornata di ieri, ci sono volute circa 16 ore prima di raggiungere la ISS, in anticipo di circa 40 minuti rispetto alla roadmap a causa delle meccaniche orbitali ma senza una modifica effettiva delle operazioni da parte di NASA e SpaceX. Questo ha permesso di abbreviare il tempo che i quattro astronauti hanno trascorso all'interno della capsula.

Si tratta della prima missione per gli astronauti Robert Hines e Jessica Watkins mentre è la seconda per Kjell Lindgren e Samantha Cristoforetti. La Crew Dragon impiegata è nuova e non aveva ancora effettuato alcun volo mentre, in generale, è la quinta missione di SpaceX con a bordo astronauti a partire da Demo-2. Il primo stadio del Falcon 9 invece aveva volato in precedenza altre tre volte.

La capsula di Crew-4 ha attraccato al portello del modulo Harmony (segmento US/internazionale) dove in precedenza era agganciata la Crew Dragon di Ax-1. Il portello si è aperto alle 3:15 permettendo di far entrare il nuovo equipaggio nella ISS.

A bordo della Stazione Spaziale Internazionale è ancora presente l'equipaggio della Expedition 67 composto da Raja Chari, Thomas Marshburn, Kayla Barron e Matthias Maurer. Per qualche giorno ci saranno quindi 11 persone contemporaneamente a bordo della ISS anche per via dei cosmonauti Oleg Artemyev, Sergey Korsakov e Denis Matveev. La partenza di Crew-3 è prevista per il 4 maggio, con un ammaraggio il 5 maggio se le condizioni meteo saranno buone.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !