Saetta, l'Arma dei Carabinieri ha un cane robot per le situazioni più rischiose

L'Arma dei Carabinieri ha un nuovo alleato: il cane robot "Saetta". In grado di muoversi anche su terreni impervi, salire e scendere rampe di scale ed aprire autonomamente porte, Saetta entra a far parte della famiglia dell’Arma con molteplici obiettivi, tra cui quello di operare nelle attività di ricognizione più rischiose o per compiti antisabotaggio.

Il robot rappresenta "un altro passo della costante attività di ricerca e sviluppo dell'Arma nell'ambito delle nuove tecnologie, con lo scopo precipuo di implementare ulteriormente efficienza ed efficacia del servizio offerto al cittadino", sottolinea l'Arma.

Il nome Saetta rievoca il simbolo presente sulle fiancate delle autovetture di pronto intervento. Il cane robot viene controllato da un operatore a distanza, fino a 150 metri, in modo da intervenire in casi specifici e pericolosi in tutta sicurezza. Grazie al braccio robotico può maneggiare oggetti e le sue quattro zampe gli permettono di rifornire di equipaggiamento i militari impossibilitati a muoversi.

"Equipaggiato con avanzatissimi sistemi tecnologici, può rilevare le più fievoli tracce di esplosivo o di agenti chimici e radiologici. Tanti gli scenari d'impiego. Non ultimo, per la messa in sicurezza delle aree cittadine in presenza di petardi inesplosi di particolare pericolosità", spiega l'Arma.

Secondo la forza di polizia, Saetta non andrà a sostituire carabinieri e unità cinofile, bensì consentirà di innalzare gli standard di sicurezza complessivi anche in prospettiva del Giubileo 2025, che vedrà affluire a Roma milioni di persone.