Rocket Lab ha lanciato la missione A Data With Destiny, l'ultima del 2021

Rocket Lab ha annunciato all'inizio di Dicembre le ultime novità sul razzo Neutron che arriverà solo tra qualche tempo. Le missioni della società, utilizzando il più piccolo razzo Electron, però non si sono fermate. L'ultima a essere stata lanciata è quella chiamata "A Data With Destiny".

Si tratta dell'ultima missione del 2021 con la società che ha raggiunto una buona affidabilità del vettore in attesa dei tentativi di recupero che saranno fatti nel corso del 2022. Come ricordato da Peter Beck (CEO della società) "penso che chiunque non stia sviluppando un vettore di lancio riutilizzabile in questo momento stia sviluppando un prodotto senza futuro perché è così ovvio che questo è un approccio fondamentale che deve essere pensato fin dal primo giorno".

Rocket Lab e la missione A Data With Destiny

Il lancio della missione "A Data With Destiny" è avvenuto dal Launch Complex 1 in Nuova Zelanda quando in Italia era l'1:02 di notte del 9 Dicembre. La missione è stata il ventitreesimo lancio di un razzo Electron e la sesta missione di quest'anno per Rocket Lab (e il 109° satellite messo in orbita dalla società). Sembrerebbero ormai archiviati i problemi riscontrati nella missione "Running Out Of Toes" della prima metà dell'anno. In quel caso il carico utile era andato perso.

Ancora una volta durante la missione "A Data With Destiny" sono stati lanciati dei satelliti BlackSky per la cattura d'immagini dall'orbita bassa. Si trattavano dell'undicesima e della dodicesima unità della costellazione. L'orbita di destinazione è a 430 km di quota e con 42° di inclinazione. Sempre stando al CEO, il secondo stadio del razzo Electron di questa missione rientrerà in tredici giorni mentre lo stadio superiore rientrerà in quattro giorni. Questo permetterà di ridurre i detriti spaziali in orbita.

Peter Beck ha dichiarato nelle fasi successive al lancio che "queste missioni consecutive mostrano i vantaggi di un lancio ad alta cadenza in azione: rapida espansione della costellazione, accesso semplificato allo Spazio e rapida consegna di informazioni globali ai clienti BlackSky che Rocket Lab è orgoglioso di facilitare con il lancio dedicato su Electron".

Per Rocket Lab c'è un'altra buona notizia. La società ha concluso un accordo con Synspective per tre lanci tra il 2022 e il 2023. La prima missione è fissata per la prima parte del prossimo anno con un unico satellite StriX a bordo di un razzo Electron equipaggiato con un radar ad apertura sintetica (SAR).

