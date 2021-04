OneWeb espande la sua costellazione di satelliti per la connettività Internet

Era la fine di Marzo quando OneWeb ha annunciato con successo il lancio di 36 satelliti per la connettività Internet (Launch 5). Nella giornata di ieri è avvenuta un'altra missione che ha portato in orbita una nuova serie di satelliti. Con il "Launch 6" si amplia così la costellazione satellitare per portare a compimento il progetto per la connettività entro il 2022.

Il lancio dei satelliti della costellazione di OneWeb

I satelliti della costellazione ora in orbita possono contare su 182 unità (compresi gli ultimi lanciati) anche se il piano complessivo nel prevede circa 650. Come per la scorsa missione è stato impiegato l'affidabile ed economico razzo Soyuz-2.1b. I satelliti sono stati rilasciati a circa 450 km di quota dopo 3 ore e 52 minuti, mentre l'altitudine finale sarà pari a 1200 km (sempre in LEO, orbita bassa terrestre).

Grazie all'orbita scelta, entro la fine dell'anno o l'inizio del prossimo ci si potrà connettere con successo nel Regno Unito ma anche in Alaska, nord Europa, Groenlandia, Islanda e Canada. I satelliti sono stati costruiti nella fabbrica in Florida (USA) e utilizzano un propulsore a effetto Hall alimentato a Xeno. Il lancio è avvenuto invece nel cosmodromo di Vostochny.

Durante la presentazione è stato anche mostrato un primo test di velocità della connessione fornita da OneWeb. Secondo quanto mostrato, sono stati toccati i 165 Mbps in download mentre per durante l'upload è stata cambiata l'inquadratura non permettendo di vedere la fine del test (che era arrivato a circa 3 Mbps, ma in crescita), il ping invece è stato di 49 ms. Si tratta di prestazioni simili rispetto a quanto visto nel caso di Starlink che punterà a toccare i 300 Mbps in download entro la fine dell'anno.