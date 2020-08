Neuralink sta per essere mostrato al mondo: ecco come seguire il livestreaming

Fra pochissime ore, alla mezzanotte italiana, Elon Musk presenterà lo stato di sviluppo di Neuralink, l'interfaccia neurale che, secondo i piani del visionario CEO di Tesla e SpaceX, potrà essere impiantata nel cervello umano con lo scopo ultimo di potenziarne le capacità o curarne le patologie.

Inizialmente Neuralink sarà impiegata primariamente a quest'ultimo scopo, come risorsa per provare ad affrontare le malattie neurodegenerative, ma Musk non ha mai fatto mistero che il suo obiettivo è quello di realizzare un vero e proprio collegamento diretto tra il cervello umano e l'Intelligenza Artificiale. La nuova sfida sembra pronta per essere lanciata, proprio fra poche ore.

Nei giorni scorsi Musk aveva preannunciato di avere importanti novità da condividere su questo progetto, e già nelle passate settimane si erano fatte largo alcune informazioni sul web di cui vi avevamo reso partecipi, con la notizia Neuralink, il chip cerebrale di Elon Musk che permetterà di gestire stati d'animo ed emozioni.

Se volete seguire in diretta le novità su Neuralink che Musk ci racconterà questa notte, potete assistere direttamente al livestreaming che abbiamo inserito qui sopra. Buona visione!