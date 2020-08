Neuralink, il chip cerebrale di Elon Musk che permetterà di gestire stati d'animo ed emozioni

Se ne è già parlato in passato, e la presentazione ufficiale è prevista per il prossimo 28 agosto, ma negli ultimi giorni sono emersi nuovi dettagli sul progetto Neuralink che meritano di essere riportati. Ancora più ambizioso dei precedenti progetti di Elon Musk, visto che parliamo di un chip da impiantare nel cervello, Neuralink promette di permettere alle persone di regolare il proprio stesso umore bilanciando i livelli ormonali all'interno dell'ipotalamo.

Secondo le promesse di Musk, la tecnologia in sviluppo sarà in grado di controllare le emozioni degli esseri umani emettendo onde a frequenza e ampiezza superiori a quelle naturali. Gli ultimi aggiornamenti su Neuralink fanno riferimento agli sviluppi che i tecnici che stanno lavorando sul progetto stanno conseguendo per quanto riguarda il software. Si lavora, infatti, su algoritmi capaci di apprendere nel tempo da dati provenienti dal cervello stesso e rendere l'intero sistema più efficace, regolando il lavoro del cervello sulla base dello stile di vita della persona. Anche il processore neurale Neuralink ASIC è stato aggiornato, in modo che sia in grado di raccogliere e analizzare la maggiore quantità possibile di dati prodotti dal cervello.

Il piano originale di Neuralink prevedeva di venire in soccorso delle persone con compromissioni al midollo spinale e limiti alle capacità di movimento. Ma si è andati ben oltre a questi propositi iniziali visto che la tecnologia può essere usata anche da persone sane per gestire gli stati d'animo indesiderati e per alleviare l'ansia e lo stress, oltre che la tensione emotiva.

Resta il nodo delle ripercussioni alla salute che può provocare l'installazione di un chip nel cervello. Il chip disporrà di canali connessi a varie parti del cervello e al tempo stesso sarà in grado di connettersi a un computer tramite un cavo USB-C. In questo modo potrà trasferire l'elevato volume di dati generato dal cervello, in modo che possa essere elaborato da un PC.

Una parte cruciale del progetto prevede infatti l'elaborazione di grossi volumi di dati e l'impiego dell'intelligenza artificiale per interpretarli e creare modelli proficui di gestione del cervello. Grazie alla tecnologia, la persona che utilizza il chip di Neuralink avrà più controllo e maggiori capacità di ragionamento. Non si tratta quindi solamente di venire in soccorso delle persone con paralisi e problemi di mobilità, ma di migliorare in senso generale il cervello umano, evitando le tensioni emotive controproducenti per ottenere una maggiore focalizzazione nel ragionamento.