NASA SLS: lo stadio principale è stato posizionato tra i due booster

Prosegue la preparazione della prima missione Artemis (senza equipaggio) verso la Luna. Negli scorsi giorni, il grande stadio centrale di NASA SLS è stato posizionato tra i due booster con propellente allo stato solido all'interno della High Bay 3 del Vehicle Assembly Building al Kennedy Space Center in Florida.

Engineers with Exploration Ground Systems and @JacobsConnects lifted the @NASA_SLS rocket core stage for the @NASAArtemis I mission in the Vehicle Assembly Building at @NASAKennedy. Check out this timelapse from operations. pic.twitter.com/Vnv6GnJ7VX — NASA's Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) June 11, 2021

Siamo quindi nella seconda fase delle sei che porteranno al completamento del grande Space Launch System che sarà impiegato per il ritorno dell'essere umano sul suolo lunare (anche grazie a un'ampia collaborazione internazionale per permettere di suddividere i costi). Si tratta di una corsa contro il tempo visti i ritardi accumulati, ma tutto sembra procedere bene.

NASA SLS e l'assemblaggio del grande vettore per le missioni lunari

Dopo i test allo Stennis Space Center in Mississippi (durante il primo era stato rilevato un problema mentre il secondo è andato come previsto), il grande stadio centrale è stato portato in Florida grazie alla chiatta Pegasus, dove è arrivato alla fine di Aprile.

A quel punto sono iniziati i preparativi per riuscire a sollevare e posizionare correttamente il grande Core Stage di NASA SLS tra i due booster che erano stati ultimati nella prima metà di Marzo. Si tratta di un'operazione complessa considerando che questo componente ha un peso di 85 tonnellate senza carburante ed è alto 64 metri.

L'agenzia ha reso noto in negli scorsi giorni che l'operazione è stata completata. Ora potrà iniziare la fase di aggancio vera e propria tra i tre settori (i due booster e lo stadio principale). Solo a quel punto si potrà chiudere la seconda fase dell'assemblaggio per poi passare alla terza e così via fino alla sesta. Quest'ultima sarà quella nella quale la capsula Orion per l'equipaggio sarà finalmente unita al grande lanciatore completando così la parte dedicata alla costruzione e si potrà pensare alla parte di lancio vera e propria.

Lo scopo ultimo è quello di riuscire a completare tutta la parte dell'assemblaggio e dei test per la fine dell'anno. Il primo lancio di NASA SLS è fissata intorno a Novembre 2021, anche se ovviamente non sono esclusi potenziali ritardi e altri problemi e non c'è ancora una data certa. I partner dell'agenzia spaziale stanno già costruendo le parti per il razzo di Artemis II, che avrà un equipaggio ma non toccherà il suolo lunare.