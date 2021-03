Inizia l'assemblaggio di NASA SLS per la missione Artemis II con equipaggio

Dopo il successo dell'hot fire test del Core Stage di NASA SLS per la missione Artemis I (senza equipaggio) è iniziato l'assemblaggio del razzo dedicato alla missione Artemis II che sarà la prima con equipaggio umano, anche se non sbarcherà sulla Luna. Questa missione infatti, secondo la roadmap della NASA, dovrebbe prevedere solamente arrivare in orbita intorno al nostro satellite naturale (e ci sarà anche un astronauta canadese). Sarà solo con la terza missione che ci sarà l'effettivo sbarco sul suolo lunare.

Inizia la costruzione di NASA SLS per Artemis II

L'assemblaggio sta avvenendo in Alabama dove è stata completata la saldatura per unire due parti principali del Launch Vehicle Stage Adapter (LVSA) per il nuovo NASA SLS. Ricordiamo infatti che i razzi di questo tipo non sono riutilizzabili e quindi per ogni lancio è previsto un nuovo razzo da costruire.

Il LVSA ha una struttura conica e collega gli stadi superiore e inferiore del razzo. Come scritto sopra, questo in particolare sarà impiegato per la missione Artemis II. La tipologia di saldatura impiegata per questo componente si chiama Friction Stir Welding (FSW) e funziona per attrito e in particolare è utilizzata per leghe d'alluminio.

La fase successiva per la realizzazione di questo NASA SLS sarà l'installazione di una sezione di collegamento tra LVSA e l'Interim Cryogenic Propulsion Stage (ICPS). Quest'ultimo serve a dare un'ulteriore spinta alla capsula Orion. Questa sezione è importante in quanto protegge l'ICPS dalle vibrazioni e dai danni dati dal rumore generato durante il lancio.

Un'altra parte di NASA SLS per Artemis II sta venendo realizzata in Louisiana. In questo caso si tratta di alcune parti del Core Stage e in particolare le sezioni superiori dove sarà posizionata una parte dell'avionica destinata ad alimentare il vettore.

Verranno posizionate in sequenza tre parti che comprendono un supporto per il serbatoio, il serbatoio per l'ossigeno liquido e la parte superiore. Successivamente questa sezione sarà unita alla parte inferiore dove saranno presenti i quattro motori RS-25 (mutuati dallo Space Shuttle). Non ci sono ancora tempistiche precise: infatti Artemis I, da programma, avrebbe dovuta essere lanciata per Novembre 2021, ma i ritardi legati all'hot fire test potrebbe aver fatto slittare questa parte.

Seguici sul nostro canale Instagram, tante novità in arrivo!