NASA SLS e Artemis I: la decisione dell'agenzia se ritirare il razzo spaziale a causa della tempesta Ian

L'agenzia spaziale statunitense ha annunciato nelle scorse ore che non lancerà il razzo spaziale NASA SLS per la missione Artemis I il 27 settembre. La motivazione questa volta non riguarda le problematiche tecniche legate alle perdite di idrogeno (che sono gestibili secondo quanto dimostrato nel test criogenico) ma piuttosto all'avvicinarsi della tempesta Ian alle coste della Florida. Una scelta difficile che richiede del tempo per essere valutata.

Secondo le ultime informazioni la NASA dovrebbe annunciare la decisione finale se spostare il razzo al VAB (Vehicle Assembly Building) oppure lasciarlo al pad di lancio sarà presa dopo che l'agenzia avrà ricevuto il bollettino meteo del National Hurricane Center (oltre che dal NOAA e dall'US Space Force) intorno alle 17:00 di oggi (la decisione avverrà quindi dopo quell'ora). A quel punto sarà possibile avere un'idea più precisa dei prossimi avvenimenti anche se i preparativi per un possibile rientro sono già in corso.

NASA SLS e Artemis I: la tempesta Ian sta per arrivare in Florida

La scelta dell'agenzia è complessa sotto diversi punti di vista. Da un lato riportare il grande razzo spaziale e la capsula Orion al Vehicle Assembly Building permette di proteggerlo da venti forti, pioggia e detriti che potrebbero essere causati dalla tempesta Ian. Dall'altro è un'operazione che pone sotto ulteriore stress la struttura stessa (inoltre lo Space Launch System è certificato solo per un certo numero di roll-out e roll-back).

La durata delle operazioni di spostamento è stimata in circa 10 ore e quindi bisognerà avere un certo preavviso sulla decisione prima di procedere a spostare NASA SLS dal pad al VAB. Per ridurre le tempistiche il Crawler-transporter è già stato posizionato al di sotto della Mobile Launcher Platform così da non dover aspettare che il grande veicolo cingolato debba fare il percorso nelle ultime ore a disposizione.

Nell'ultima nota ufficiale si può leggere che "la NASA continua a monitorare da vicino le previsioni meteorologiche associate alla tempesta tropicale Ian mentre conduce i preparativi finali per consentire il rollback del razzo Space Launch System di Artemis I e della navicella spaziale Orion al Vehicle Assembly Building. [...] La NASA continua a dare la priorità alla sua gente mentre protegge il razzo per Artemis I e la navicella spaziale".

Le ultime rilevazioni sembrano confermare che la tempesta Ian potrebbe non colpire duramente la zona di Tampa. Se così dovesse essere significherebbe che l'agenzia spaziale potrebbe scegliere di non far rientrare NASA SLS e Orion in quanto la tempesta non passerà vicino al Kennedy Space Center. Il razzo spaziale può resistere a raffiche di vento con velocità di 137 km/h oppure 74 km/h se il sistema è già posizionato sul Crawler-transporter.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !