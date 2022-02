NASA SLS: continuano i test per il lancio della missione Artemis I nel 2022

Nella seconda metà di gennaio è stata pubblicata la nuova roadmap da parte della NASA per il lancio delle missioni Artemis che culmineranno con Artemis III che permetterà all'essere umano di rimettere piede sulla Luna dopo le missioni Apollo. Per farlo sarà necessario l'utilizzo del grande razzo NASA SLS (Space Launch System) che potrebbe decollare per la prima volta proprio durante il 2022.

Le batterie di NASA SLS sono conservate a 4°C in frigoriferi all'interno del VAB (fonte)

Come sappiamo l'agenzia spaziale statunitense ha adottato una metodologia di sviluppo "classica" a differenza di quella impiegata per esempio da SpaceX per Starship. Questo significa aver coinvolto partner storici come Boeing o Aerojet Rocketdyne per arrivare a un lancio (con diversi anni di ritardo) che dovrà essere "buono al primo tentativo". Niente prototipi in serie e test ma una prova senza equipaggio fondamentale per lo sviluppo. Ecco le ultime novità.

NASA SLS si avvicina al wet dress rehearsal di marzo

Nell'ultimo post sul blog della missione, la NASA ha aggiornato tutti gli appassionati e i contribuenti statunitensi con le novità riguardanti la missione Artemis I. Ricordiamo che, come scritto sopra, questa missione non avrà equipaggio. Al suo posto all'interno della capsula Orion ci sarà un manichino dotato di sensori che servirà a monitorare l'andamento dei parametri durante la permanenza nello Spazio.

Dopo la sostituzione del controller sul quarto motore RS-25 (impiegato sull'orbiter degli Space Shuttle) dello stadio principale ci sono stati ulteriori test per NASA SLS. Le prove svolte insieme a Aerojet Rocketdyne, che hanno avuto esito positivo, hanno permesso di capire se tutti i motori e relativi controller sono pronti per il lancio di Artemis I.

L'analisi del controller difettoso (e ora sostituito) ha determinato che la causa del guasto era da ricercarsi in un chip di memoria difettoso. In realtà il problema sarebbe stato anche di lieve entità. Quel particolare chip è impiegato solo durante l'avvio del controller ma non ha invece alcun compito durante la fase operativa. Per maggiore sicurezza è stato comunque sostituito tutto il controller. Inoltre le verifiche sugli altri controller presenti a bordo hanno escluso la presenza di altri chip difettosi.

Le squadre al lavoro su NASA SLS stanno completando altri test pre-lancio. Nelle scorse settimane sono stati installati i sistemi di terminazione del volo (FTS) per lo stadio principale e i due booster laterali. Ancora una volta è stato confermato che a marzo 2022 ci sarà il primo roll-out del razzo completo al Launch Pad 39B. Quindi ci sarà il wet dress rehearsal dove saranno caricati a bordo i propellenti e sarà simulato il conto alla rovescia.

Durante questa prova verranno raccolti dati per sapere se tutte le operazioni si sono svolte correttamente. A quel punto NASA SLS tornerà ancora una volta all'interno del VAB (Vehicle Assembly Building) per poi uscirne al momento del lancio vero e proprio. La data di lancio sarà comunicata solamente dopo il wet dress rehearsal e quindi non prima di marzo.

