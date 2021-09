NASA: New Horizons al lavoro per catturare nuove immagini e dati scientifici

L'ultima volta che parlammo della missione New Horizons era il 2019 quando la sonda raggiunse e fotografò Ultima Thule (2014 MU69). Ma questa missione ha ancora molto da dire e non si vuole sprecare l'occasione di poter raccogliere dati sugli oggetti transnettuniani con hardware che è ancora funzionante.

Organizzare una missione spaziale come quella di New Horizons è complesso e costoso e non capita così di frequente. Non ci sono molte sonde che hanno raggiunto o superato distante come quella di questa missione (Voyager 1 e Voyager 2, Pioneer 10 e Piooner 11) pari a oltre 7,63 miliardi di km dalla Terra. Parte del merito è dato anche dall'alimentazione, grazie al singolo RTG in grado di generare energia anche dove la luce del Sole è fioca.

La nuova avventura della missione New Horizons

Secondo quanto riportato da Alice Bowman (a capo della missione), in questi giorni la sonda sta procedendo a raccogliere dati e immagini dell'oggetto transnettuniano conosciuto con il codice 2020KP11. Questo corpo celeste è stato scoperto solamente di recente (il 26 Maggio 2020) per via delle difficoltà osservative di questi oggetti.

Grazie agli strumenti a bordo di New Horizons sarà possibile studiarne la polvere, conoscere la densità delle molecole d'idrogeno presenti ed eseguire esperimenti di micro-lensing gravitazionali. Secondo la Bowman saranno catturate diverse immagini e ancora una volta sarà fondamentale l'apporto del Deep Space Newtork per trasmettere e ricevere le informazioni. Le immagini potrebbero essere disponibili a partire dall'1 Novembre (ma potrebbero non essere disponibili al pubblico sin da subito).

Per riuscire a completare la nuova missione è stato caricato un nuovo software a Luglio 2021. Il periodo di osservazione di 2020KP11 è iniziato il 21 Settembre e dovrebbe concludersi il 30 Settembre. Due giorni fa sono stati caricati i nuovi comandi che ci hanno messo ben 7 ore per raggiungere la sonda (a 60 kB/s in upload). Le nuove istruzioni permetteranno di liberare spazio utile nella memoria e controllare il sensore per la luce solare (a partire dal 5 Ottobre).

Allo stato attuale alla sonda New Horizons rimangono meno di 10 kg di propellente utile per le correzioni di rotta. In futuro dovrebbe essere anche catturato un "ritratto di famiglia" del Sistema Solare da quella distanza. Questo però sarà fatto solamente verso la conclusione della missione perché potrebbe danneggiare irreparabilmente la fotocamera.