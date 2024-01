NASA Juno: pubblicate le nuove immagini del satellite Io di Giove

Era maggio dello scorso anno quando furono pubblicate nuove immagini del satellite Io di Giove catturate grazie a un flyby della sonda spaziale NASA Juno che orbita intorno al gigante gassoso. Prima della fine del 2023, intorno alle 10 di mattina del 30 dicembre (ora italiana), la stessa navicella è riuscita a catturare nuove immagini grazie alla fotocamera JunoCam a una distanza ravvicinata che non si raggiungeva da ben 20 anni.

Complessivamente questo è stato il 57° passaggio ravvicinato di NASA Juno durante la sua missione riuscendo ad arrivare a soli 1500 km dalla superficie della luna Io. Questo satellite presenta un vulcanismo particolarmente attivo ed è quindi molto interessante per gli scienziati per capirne l'evoluzione ma anche l'interazione con il pianeta.

NASA Juno e le nuove immagini della luna Io

Scott Bolton (del Southwest Research Institute di San Antonio) aveva dichiarato prima che il flyby avvenisse che "combinando i dati di questo flyby con le nostre precedenti osservazioni, il team scientifico di Juno sta studiando come i vulcani di Io variano. Stiamo cercando di capire quanto spesso eruttano, quanto sono luminosi e caldi, come cambia la forma del flusso di lava e come l’attività di Io è collegata al flusso di particelle cariche nella magnetosfera di Giove".

Attualmente sono disponibili sei immagini differenti della zona polare di Io dove sono evidenti i coni vulcanici. Nuove informazioni potrebbero essere acquisite però durante il nuovo passaggio ravvicinato di NASA Juno previsto per il 3 febbraio 2024 (quando si arriverà ancora a circa 1500 km).

Quale sia il meccanismo del vulcanismo di Io, se esiste "un oceano di magma" sotto la superficie rocciosa e quanto le forze mareali da Giove influenzano la sua attività sono attualmente in fase di analisi e definizione. Insieme alla JunoCam erano attive anche JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper) e il sistema di puntamento stellare per la navigazione che consente comunque di catturare immagini utili anche a fini scientifici.

Utilizzare più strumenti sarà utile in quanto la JunoCam ha risentito delle radiazioni emesse dal pianeta. Queste hanno fatto ridurre la gamma dinamica e aumentando il rumore delle immagini. Gli ingegneri stanno lavorando per ridurre queste problematiche che sono previste in un ambiente ostico come quello gioviano.