NASA Juno: Europa, la luna di Giove, produce meno ossigeno di quanto calcolato in passato

Recentemente la sonda NASA Juno (che orbita intorno a Giove) ha effettuato un passaggio ravvicinato del satellite Io catturando nuove immagini che ne mostrano la superficie costellata di vulcani. La missione ha però rilevato dati di altre lune gioviane, tra le quali Europa che è tra le più interessanti quando si pensa alla vita sviluppatasi al di fuori della Terra ma all'interno del Sistema Solare.

Bisogna considerare che Europa ha un diametro di 3100 km ed è la quarta luna più grande di Giove (ma la più piccola dei satelliti medicei). Una missione che riesca a penetrare lo spessore del ghiaccio che ricopre questo satellite è ancora molto lontana. Con NASA Europa Clipper ed ESA Juice (due missioni che arriveranno nei prossimi anni) ci saranno ulteriori dati per capire le effettive possibilità che si possa essere sviluppata vita su questo satellite.

NASA Juno e la produzione di ossigeno di Europa

In un recente studio dal titolo Oxygen production from dissociation of Europa’s water-ice surface e realizzato proprio a partire dai dati di NASA Juno è stata rilevata una produzione di ossigeno inferiore a quanto stimavano le precedenti analisi. Secondo quanto riportato sembrerebbe che ogni 24 ore si generino 1000 tonnellate di ossigeno (con il JPL che indica come questa quantità sia sufficiente per far respirare un milione di esseri umani per un giorno).

Se si confronta la produzione stimata dall'ultimo studio pari a 12 kg al secondo contro quelle dei precedenti studi che superavano addirittura i 1000 kg al secondo la differenza è notevole. I calcoli sono basati sui dati dello strumento JADE (Javian Auroral Distributions Experiment) di NASA Juno misurando gli ioni di idrogeno e ossigeno che la luna gioviana rilascia dalla superficie ghiacciata.

Europa si trova in una zona dell'orbita gioviana in cui la superficie ghiacciata è colpita dalle pericolose radiazioni del gigante gassoso. Queste suddividono le molecole d'acqua in ossigeno e idrogeno e sostanzialmente erodono la superficie. Le molecole di ossigeno si potrebbero poi infiltrare nello strato ghiacciato fornendo così elementi utili alla vita. Come scritto sopra, grazie a due altre missioni sarà possibile acquisire nuovi dati utili e quindi avere un quadro più chiaro di quali processi coinvolgono Europa.