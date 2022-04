NASA Ingenuity ha fotografato il paracadute e backshell del rover Perseverance

Nonostante il drone NASA Ingenuity abbia già completato il 27° volo su Marte, l'attenzione in queste ore è stata catturata dalle fotografie scattate durante il 26° volo (avvenuto il 19 aprile). La motivazione è da ricercarsi nelle fotografie scattate dalla fotocamera ad alta risoluzione chiamata RTE (Return-to-Earth).

Click sull'immagine per ingrandire alla massima risoluzione

Per la prima volta infatti è stato possibile osservare la backshell (uno scudo posteriore) e il paracadute del sistema di atterraggio del rover NASA Perseverance. Si tratta della prima volta che l'elicottero marziano riesce a fotografare con chiarezza questi elementi fornendo informazioni importanti agli ingegneri e agli scienziati che studiano Marte. Le fotografie sono state caricate all'interno del database pubblicamente accessibile a tutti così da poter scaricare le immagini ad alta risoluzione.

Le nuove fotografie di NASA Ingenuity da Marte

Il sistema di atterraggio di NASA Perseverance prevede nelle fasi finali l'utilizzo di un sistema chiamato skycrane. Questa è una piattaforma che rimane sospesa a mezz'aria grazie all'utilizzo di retrorazzi e che consente di far raggiungere il suolo al rover attraverso alcuni cavi. Quando però il rover si trova nella parte alta dell'atmosfera ha bisogno di un sistema per rallentare e proteggersi dal calore che si genera.

Per questo è presente uno scudo termino anteriore e uno scudo posteriore (backshell) dove è attaccato il paracadute. Il primo viene sganciato nelle fasi iniziali della discesa mentre successivamente si apre il paracadute posteriore quando la velocità lo consente. Una volta che paracadute e backshell hanno completato la loro funzione vengono sganciati. E sono questi componenti che NASA Ingenuity ha fotografato negli scorsi giorni.

Il risultato sono 10 immagini aeree a colori. Teddy Tzanetos (del JPL) ha dichiarato "la NASA ha esteso le operazioni di volo di Ingenuity per eseguire voli pionieristici come questo. Ogni volta che siamo in volo, Ingenuity copre nuovi territori e offre una prospettiva che nessuna missione planetaria precedente potrebbe raggiungere. La richiesta di ricognizione da parte [ndr. del team di] Mars Sample Return è un perfetto esempio dell'utilità delle soluzioni aeree su Marte".

Come spiegato, catturare alcune immagini da parte di NASA Ingenuity è stato richiesto dagli ingegneri che stanno organizzando la missione Mars Sample Return e in particolare da chi svilupperà il lander. Non si tratta quindi di mera curiosità, ma di dati importanti per le future missioni.

Ian Clark (del JPL) ha aggiunto che "le immagini di Ingenuity offrono un punto di vista diverso. Se rafforzano il fatto che i nostri sistemi hanno funzionato come pensiamo che abbiano funzionato o forniscono anche un solo set di dati di informazioni ingegneristiche che possiamo utilizzare per la pianificazione di Mars Sample Return, sarà sorprendente. E in caso contrario, le immagini sono comunque fenomenali e stimolanti".

Ricordiamo che questo non è associabile a "inquinare" Marte. La motivazione è legata al fatto che in generale sul Pianeta Rosso e in quella zona specifica non è presente vita e non c'è un vero e proprio ecosistema da proteggere. Tutte le agenzie tengono in considerazioni questi punti quando progettano una missione e infatti non sono ancora previste missioni nelle zone più "sensibili" come i poli marziani o dove e presente una grande quantità d'acqua.

