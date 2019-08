NASA Hubble: l'ultima splendida fotografia di Giove

Nonostante l'anzianità del progetto e qualche acciacco, NASA Hubble continua a regalare soddisfazioni! Dopo il buco nero della galassia NGC 3147 e la ricerca di esopianeti, si torna nel Sistema Solare con una fotografia di Giove. Per catturarla è stata impiegata la Wide Field Camera 3 quando il pianeta si trovava a 643 milioni di chilometri dalla Terra.

Il grande pianeta gassoso è stato ripreso da NASA Hubble il 27 Giugno 2019 e ancora una volta affascina per la sua bellezza. Come si può notare, in evidenza vediamo la Grande Macchia Rossa che è una delle peculiarità di Giove che ne caratterizza l'aspetto, come gli anelli fanno con Saturno. Questa grande tempesta (di dimensioni simili alla Terra) ruota in senso antiorario da diversi secoli, ma dal 1800 si sta pian piano riducendo.

Si può notare anche il turbinio di nuvole di ghiaccio d'ammoniaca che creano giochi di colore spettacolari. Ma non si tratta solo di "bellezza estetica" perché grazie agli strumenti a disposizione dei ricercatori si possono scoprire informazioni sui processi chimici in corso.

Le fasce sul volto di Giove, riprese da NASA Hubble, dipendono da diverse pressioni atmosferiche con quelle più chiare che si trovano più in alto (e con nuvole più spesse) rispetto a quelle più scure.

Sopra la Grande Macchia Rossa di Giove si può vedere una fascia di colore arancione (nella zona equatoriale). Secondo quanto riportato dalla NASA, questa colorazione sarebbe dovuta allo schiarirsi delle nuvole che si trovano in profondità mettendo in risalto la colorazione rossa di quelle superiori.

Il video che trovate qui sopra è un'animazione che è stata creata grazie a diversi scatti (Giove completa una rotazione in 9,8 ore) di NASA Hubble. Con una singola fotografia, il telescopio spaziale riesce a catturare quasi tutta una faccia del pianeta e così è poi possibile "attaccarla" virtualmente a una sfera per realizzare questa animazione. L'impressione è quindi di trovarsi di fronte a un video tridimensionale del pianeta, anche se i dati di partenza sono solamente bidimensionali.