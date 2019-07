NASA Hubble trova un buco nero inaspettato in NGC 3147

Dopo l'immagine del buco nero della galassia M87 gli studi su questo genere di oggetti celesti non si è fermata. Grazie al "vecchio" ma pur sempre essenziale telescopio spaziale NASA Hubble un team di ricercatori (fra i quali diversi italiani) ha scoperto qualcosa di interessante per il buco nero di NGC 3147.

NGC 3147 è una galassia che si trova a 130 milioni di anni luce dalla Terra ed era stata selezionata per via del suo buco nero supermassivo (250 milioni di masse solari) con poco materiale da poter assorbire e quindi con un disco di accrescimento teoricamente inesistente. Ma grazie a NASA Hubble si è scoperto qualcosa di nuovo.

Infatti il buco nero di NGC 3147 non solo ha un disco di accrescimento, ma i gas che ne fanno parte sono molto caldi, molto veloci (il 10% della velocità della luce) e più vicini (30 miliardi di chilometri) di quanto si potesse pensare.

I ricercatori hanno spiegato che "il tipo di disco che vediamo è un quasar ridimensionato che non ci aspettavamo di esistere. È lo stesso tipo di disco che vediamo negli oggetti che sono mille o anche centomila volte più luminosi: le previsioni degli attuali modelli per la dinamica dei gas in galassie attive molto deboli hanno chiaramente fallito".

Ancora una volta poi è la Teoria della Relatività di Einstein che ha permesso di capire come la luce viene deviata in situazioni del genere (confermate dalle osservazioni di NASA Hubble). A velocità relativistiche i gas verso l'osservatore appaiono più luminosi mentre si affievoliscono nella direzione opposta (doppler boosting o relativistic beaming). Inoltre la luce è così intrappolata dalla gravità che la lunghezza d'onda varia verso il rosso.

Gli scienziati coinvolti sono ora alla ricerca sia di buchi neri con meno materiale nel disco di accrescimento ma anche di altri oggetti simili. Marco Chiaberge (Space Telescope Science Institute e Johns Hopkins University) ha aggiunto "senza NASA Hubble non saremmo stati in grado di vederlo perché la regione dei buchi neri ha una bassa luminosità. La luminosità delle stelle nella galassia eclissano qualsiasi cosa nel nucleo, quindi se lo osservi da terra, sei dominato dalla luminosità delle stelle, che annega la debole emissione dal nucleo".