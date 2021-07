NASA: al via lo sviluppo del nucleare termico per le navicelle di nuova generazione

Non è la prima volta che scriviamo dell'intenzione della NASA di puntare sull'energia nucleare (nucleare termico o nucleare a fissione). In realtà non è solo l'agenzia spaziale statunitense che sta guardando in questa direzione ma anche la CNSA e Roscosmos stanno pensando allo sviluppo di queste tecnologie.

Non si tratta di un'idea nuova in senso assoluto, già nei decenni della corsa allo Spazio e poco dopo si era pensato all'energia nucleare come possibilità per le future navicelle spaziali. Con la riduzione dei fondi e il ridimensionamento delle aspettative legate allo Spazio queste soluzioni sono state accantonate. Fino a questo momento.

Si torna a sviluppare il nucleare termico per lo Spazio

La NASA insieme al Dipartimento dell'Energia (DoE), che si occupa della supervisione dei progetti che hanno a che fare con l'energia nucleare, hanno selezionato tre progetti per la realizzazione di un reattore nucleare termico dedicato alla propulsione delle navicelle. Il combustibile nucleare impiegato sarà uranio a basso grado di arricchimento.

I tre contratti di sviluppo hanno un valore di 5 milioni di dollari e vedono altrettante società che saranno impegnate in futuro a realizzare i reattori. Lo scopo è sfruttare l'efficienza superiore rispetto a quella dei razzi "tradizionali" permettendo di realizzare navicelle più veloci verso Marte o il Sistema Solare esterno.

Tra le società candidate ci sono BWX Technologies (con la collaborazione di Lockheed Martin), General Atomics Electromagnetic Systems (che collaborerà con X-energy LLC e Aerojet Rocketdyne) e Ultra Safe Nuclear Technologies of Seattle (che sarà in partnership con Blue Origin, General Electric Hitachi Nuclear Energy, General Electric Research, Framatome e Materion).

Le società avranno 12 mesi per presentare i propri design concettuali che poi saranno sottoposti alla revisione della divisione del DoE che si occupa di questo progetto. A sua volta il DoE dialogherà con la NASA per suggerire raccomandazioni su questo genere di reattori.

Si pensa anche alla fissione nucleare per le basi sulla Luna e Marte

Se il nucleare termico sarà impiegato (o così si pensa) per la navigazione spaziale, non mancherà lo sviluppo di reattori a fissione dedicati alle missioni umane sulla Luna o su Marte. Lo scopo è fornire energia costante e affidabile nel tempo garantendo l'alimentazione di strutture dove gli esseri umani dovranno vivere in maniera continuativa.

Anche in questo caso ci sarà la collaborazione tra la NASA e il DoE per la realizzazione di progetti sperimentali con potenze di 10 kW. Lo sviluppo è previsto nei prossimi anni in contemporanea con il delinearsi delle missioni lunari e marziane. La NASA punta a realizzare prototipi di reattori a fissione per l'ambiente lunare entro il 2030.