Mercedes e Bosch ufficializzano il primo parcheggio ''autonomo''. Ecco come l'auto si parcheggia da sola

Arrivare al parcheggio, scendere e con il semplice tap sullo smartphone far parcheggiare autonomamente l'auto. Non è il futuro è già il presente. Parliamo di Stoccarda e del via libera che le autorità della cittadina hanno dato a Mercedes e Bosch per il nuovo Automated Valet Parking ossia il parcheggio all'interno del Museo di Mercedes-Benz che per la prima volta al mondo utilizzerà un sistema completamente privo di "fattore" umano per lo spostamento delle auto.

Come funziona il nuovo Automated Valet Parking

Il servizio di parcheggio custodito ma completamente automatizzato dunque fa della tecnologia la sua arma fondamentale. Basterà infatti una semplice applicazione scaricabile sullo smartphone per poter parcheggiare, in un'area circoscritta, in modo autonomo e senza il conducente a bordo. La speciale autorizzazione a procedere è stata concessa dall'autorità amministrativa regionale di Stoccarda, in stretta collaborazione con il Ministero dei trasporti del Baden-Württemberg, a seguito delle valutazioni eseguite dal TÜV Rheinland.

Al Museo Mercedes-Benz della cittadina i guidatori possono lasciare il proprio veicolo all’ingresso del parcheggio e impartire all’auto, attraverso lo smartphone, il comando di parcheggiarsi da sola. L'autovettura in questo caso si sposta autonomamente nello spazio assegnato e parcheggia senza assistenza, né alcun guidatore a bordo. Stessa cosa al ritorno quando assolutamente in autonomia l'auto verrà richiamata, questa procederà dal posto auto dove era posizionata fino al proprietario.

Tutto questo è chiaramente possibile grazie alla combinazione tra l'infrastruttura intelligente del parcheggio che viene appunto fornita da Bosch e la tecnologia presente nell'auto firmata appunto Mercedes-Benz. In questo caso i sensori Bosch installati nel parcheggio monitorano il corridoio di marcia e l’area circostante, fornendo continuamente le informazioni necessarie per guidare l'auto Mercedes. L'algoritmo presente nell'auto converte poi i comandi dell'infrastruttura in manovre di guida. Le auto possono persino salire e scendere autonomamente le rampe di accesso ai vari piani del parcheggio.

"Questa decisione da parte delle autorità mostra che innovazioni come il parcheggio con servizio di ritiro e riconsegna dell’auto sono già possibili in Germania" ha dichiarato Markus Heyn, membro del consiglio di amministrazione di Robert Bosch GmbH "La guida e il parcheggio senza conducente sono elementi fondamentali per la mobilità di domani. Il sistema di parcheggio automatizzato mostra fino a che punto abbiamo già progredito lungo questo percorso di sviluppo".

Un progetto nato nel 2015 per mano di Bosch e Daimler che avevano in mente un parcheggio completamente autonomo e lo hanno effettivamente realizzato a distanza di soli 4 anni dopo un paio di anni di sperimentazione con il pubblico. Tanta tecnologia a bordo delle auto ma anche all'interno del parcheggio con importanza data all'illuminazione ma anche alla possibilità di bloccare l'auto in caso di pedoni o altre autovetture in giro per il parcheggio. Una luce azzurra, di fatto, è stata usata per individuare all'interno del parcheggio il movimento di un auto a guida autonoma e questo per informare sia i pedoni all'interno del parcheggio che le altre auto che si muoveranno con un conducente.