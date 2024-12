Mars Chopper: si pensa al futuro dei droni marziani dopo il successo di NASA Ingenuity

Negli scorsi giorni avevamo scritto della dinamica del problema tecnico che ha portato alla fine delle operazioni del drone marziano NASA Ingenuity. Il piccolo velivolo non ha comunque deluso gli ingegneri riuscendo a compiere 72 voli (rispetto ai 5 previsti) e aiutando il rover NASA Perseverance durante l'esplorazione del cratere Jezero. L'efficacia del Mars Helicopter ha convinto gli ingegneri che si potranno inviare droni ancora più avanzati su Marte e il prossimo potrebbe essere soprannominato Mars Chopper.

Nel 2021 il JPL aveva già indicato alcune delle future novità per i droni che voleranno su Marte nei prossimi anni ma, grazie a un video esplicativo e a una breve descrizione ora abbiamo alcuni dettagli ulteriori, anche se il modello finale potrebbe essere diverso in parte. Mars Chopper promette di essere più versatile, potente e grande pur non raggiungendo probabilmente la complessità e il costo di NASA Dragonfly (che volerà su Titano).

Mars Chopper e i futuri droni marziani

Secondo quanto indicato dalla NASA e dal JPL i droni in fase di sviluppo (compreso il Mars Chopper) avranno le dimensioni di un SUV e potranno contare su 6 rotori che muoveranno ciascuno 6 pale. Questo consentirà di trasportare carichi utili con massa di 5 kg fino a 3 km per ogni giorno marziano (sol) consentendo di esplorare ampie zone di superficie raccogliendo molti più dati scientifici di NASA Ingenuity (che era dotato di due sole fotocamere).

Stando alle prime immagini, si riprenderanno alcuni concetti visti sul Mars Helicopter come i pannelli solari posizionati sopra i rotori (uno per ciascun rotore) mentre la zona della componentistica sarà centrale e di forma cubica. I supporti per l'atterraggio saranno 3 di tipo fisso e non più 4 come per Ingenuity. A bordo potrebbero essere presenti fotocamere multispettrali e una maggiore capacità di calcolo insieme a un software rivisto per migliorare l'analisi del terreno ed evitare le problematiche di Ingenuity.

Ricordiamo che il Mars Helicopter aveva una massa di 1,8 kg (pesando 0,68 kg su Marte). L'unico rotore era equipaggiato con 4 pale da 1,2 metri con capacità di volare per oltre 160" a una quota massima di 24 metri con spostamenti di oltre 700 metri per singolo volo. Il Mars Chopper è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo e il suo lancio è ancora lontano qualche anno. I droni saranno però fondamentali per le missioni con equipaggio, che sono attese intorno agli anni '40, dando un grande supporto agli astronauti che metteranno piede su Marte.