Come saranno i droni marziani dopo NASA Ingenuity? Alcune indicazioni dal JPL

NASA Ingenuity ha fatto appassionare moltissime persone con i suoi voli su Marte per sperimentare qualcosa di mai provato prima. Ora che il drone è riuscito a completare il suo ottavo test si guarda ancora più avanti a quello che potrà accadere in futuro.

Durante la conferenza on-line del MEPAG (Mars Exploration Program Analysis Group), oltre a parlare di InSight e delle altre missioni sul suolo marziano, si è discusso anche di cosa accadrà in futuro per quanto riguarda i droni. Theodore Tzanetos ha fatto il punto della situazione prospettando anche alcune novità che potremo vedere nei prossimi anni. La base ovviamente sarà fornita dai dati dell'elicottero attualmente su Marte, ma i prossimi modelli saranno un po' diversi.

I droni su Marte, dopo NASA Ingenuity

Tzanetos ha voluto ricordare come NASA Ingenuity è un "semplice" (per modo di dire) dimostratore tecnologico. Le sue funzionalità sono quindi volutamente limitate per avere minori possibilità di problemi considerando che non c'è uno storico dal quale attingere informazioni.

Nonostante tutto sono state provate diverse funzionalità. Per esempio la struttura stessa del velivolo così come i suoi componenti, dalla fotocamera in bianco e nero da 0,5 MPixel, quella a colori da 13 MPixel, l'unità di misura inerziale, l'altimetro laser, l'insolazione per il pannello solare, l'isolamento e le dinamiche di volo.

Come dimostratore tecnologico, NASA Ingenuity ha completato con successo la sua missione. Considerando però le sue ottime condizioni si è deciso di passare a una fase di dimostratore operativo. Secondo quanto riportato da Tzanetos, il drone ha percorso (fino al settimo volo, l'ottavo ancora non era stato inserito al tempo della conferenza) 820 metri totali con una massima distanza per singolo volo di 266 metri.

Il tempo di volo totale è di 10 minuti mentre sono state scattate 430 immagini in bianco e nero e 32 immagini a colori. Queste ultime hanno una risoluzione di 2,5 mm/pixel - 3 cm/pixel in volo e di qualche centinaio di µm quando l'elicottero è a terra (permettendo di esaminare la sabbia). Grazie alle due fotocamere si sono anche potute creare ortoimmagini per migliorare la comprensione della superficie.

Nei prossimi voli di NASA Ingenuity si potrebbe arrivare a circa 1 km (quasi quattro volte di più del più lungo volo provato) volando per 3 minuti. Il drone cercherà di anticipare NASA Perseverance nella zona di Seitah così da fornire indicazioni utili (scouting). Sarebbe la prima volta che il rover viene anticipato dall'elicottero.

Il futuro è negli esacotteri con strumenti scientifici

Cosa verrà quindi nei prossimi anni, dopo NASA Ingenuity? Il JPL starebbe pensando alla realizzazione di esacotteri (con sei rotori) in grado di trasportare strumentazione scientifica con una massa di 5 kg, cosa attualmente non prevista. Per esempio sarà possibile installare dei georadar o fotocamere multispettrali e iperspettrali, magnetometri o sistemi di rilevazione meteorologica.

Cresceranno anche le distanza percorribili, raggiungendo i 10 km in un singolo volo. Il drone in questo caso dovrebbe avere una massa di 30 kg con rotori da 1,2 metri (Ingenuity ha una massa di 1,8 kg). Questo permetterà di visitare più obiettivi scientifici e arrivare dove i rover non possono attualmente andare.

Si potranno compiere missioni legate alla mappatura geologica e stratigrafica, analisi dell'atmosfera e anche cercare biomarcatori per rilevare la presenza di vita passata. Molto c'è ancora da scoprire sul Pianeta Rosso e se lo si potrà fare più agilmente, sarà anche grazie al piccolo elicottero NASA Ingenuity che ha aperto la strada.