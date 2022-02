Lo spettacolare video del Falcon 9 di SpaceX con il satellite italiano COSMO-SkyMed di seconda generazione

Dopo diversi rinvii (anche a causa di una nave da crociera è entrata nella zona vietata), finalmente il satellite italiano Cosmo-SkyMed di seconda generazione è stato lanciato correttamente nella giornata di ieri da un razzo Falcon 9 di SpaceX. Ancora una volta la società di Elon Musk ha centrato l'obiettivo di lanciare e far atterrare il primo stadio del suo razzo (in questo caso sulla terraferma e non su una droneship come accaduto in passato).

Con la riuscita dell'inserimento in orbita polare eliosincrona del satellite italiano da 2,2 tonnellate c'è stato anche spazio per un bellissimo video mostrato durante la diretta dove si sono potute vedere alcune delle fasi iniziali del lancio. Si tratta di una nuova ripresa che solitamente non viene mostrata ma che risulta molto spettacolare anche per chi non è appassionato del settore aerospaziale.

One of the best things about an RTLS mission is watching the Falcon 9 booster turn around to return. Watching the gases from the first and second stage interact. 🔥🔥🔥@SpaceX's sunset launch of CSG-2 put on quite the show!



🎥 me for @space_explored pic.twitter.com/AZhKlWFRSc — Derek Wise (@derekiswise) February 1, 2022

SpaceX Falcon 9 e il lancio del satellite COSMO-SkyMed di seconda generazione

Quando erano le 0:11 (ora italiana) dell'1 febbraio 2022 dallo Space Launch Complex 40 a Cape Canaveral in Florida è partita l'ennesima missione per mettere in orbita un satellite da parte di SpaceX con un razzo Falcon 9. La società punta a lanciare nell'anno in corso ben 52 razzi arrivando così a una cadenza media di un lancio ogni sette giorni.

La separazione tra il primo stadio e il secondo stadio del razzo Falcon 9

In questo caso, nonostante gli imprevisti (dovuti principalmente al maltempo), il lancio del satellite COSMO-SkyMed di seconda generazione voluto da ASI e dal Ministero della Difesa italiano è stato un successo. La realizzazione dell'unità è stata affidata a Thales Alenia Space. Il primo stadio è atterrato sulla Landing Zone 1 a Cape Canaveral dopo 8 minuti dal lancio e aveva già volato per le missioni Arabsat-6A e STP-2. Il secondo stadio è invece stato fatto deorbitare nell'Oceano Pacifico a est del Cile (in una zona dove non sono presenti imbarcazioni o isole abitate).

La separazione dei due fairing dal secondo stadio del razzo di SpaceX

Come scritto in apertura, una delle parti più interessanti dello streaming ufficiale è stata la ripresa da grande distanza di alcune fasi del lancio di SpaceX. In particolare si è potuto assistere alla separazione tra primo e secondo stadio e anche alla separazione dei fairing. Immagini molto suggestive e fino a qualche anno fa impensabili (per via della mancanza di razzi riutilizzabili).

Just imagine how incredible this will look stabilized, without the overlay AND in high resolution!!! @andrutay stabilized the footage quick and seeing this clean of a tracking shot in high rez will be absolutely incredible! 🤞🤞 Let’s see it 😍 pic.twitter.com/J1yH6phXdt — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) February 1, 2022

Una versione stabilizzata del video mostrato durante lo streaming ufficiale

Thales Alenia Space ha confermato che 15 minuti dopo la separazione dal secondo stadio del Falcon 9 di SpaceX, il satellite ha comunicato correttamente con il centro controllo di Fucino gestito da Telespazio. Il satellite utilizza un radar ad apertura sintetica (SAR) e un sistema di osservazione delle Terra per scopi militari e civili. La costellazione complessiva sarà composta da quattro satelliti di seconda generazione che andranno a sostituire quelli di prima generazione garantendo continuità del servizio.

