Lo spettacolare video del fairing di un razzo SpaceX che rientra dallo Spazio

Con l'attenzione che è stata catalizzata dal lancio di Starship del 20 aprile, è passato un po' in sordina il lancio avvenuto a inizio maggio di un altro vettore pesante dopo una serie di rinvii dovuti al cattivo tempo in Florida. Si tratta di un Falcon Heavy di SpaceX che è servito a portare in orbita geostazionaria il pesante (6,4 tonnellate) satellite ViaSat-3 dedicato alla connettività del continente Americano oltre ai più piccoli e leggeri Arcturus (400 kg) e a un Cubesat di Gravity Space.

Fairing reentry on the ViaSat-3 mission was the hottest and fastest we've ever attempted. The fairings re-entered the atmosphere greater than 15x the speed of sound, creating a large trail of plasma in its wake pic.twitter.com/VgdlH6r3yR — SpaceX (@SpaceX) May 2, 2023

Il lancio è stato eseguito perfettamente ma purtroppo gli appassionati di Spazio non hanno potuto osservare il rientro dei booster in quanto a causa della massa del carico utile e dell'orbita scelta si è deciso di non recuperare nessuno dei tre primi stadi. Questo non significa che Falcon Heavy fosse formato solo da booster vecchi o usurati. Per esempio il booster centrale B1068 era al suo primo e unico volo. I booster laterali B1052 e B1053 hanno completato otto voli e tre voli rispettivamente. In queste ore è stato però diffuso un video particolare, il rientro di uno dei due fairing dallo Spazio con una scena suggestiva.

SpaceX mostra il video del rientro di un fairing dallo Spazio

Come spiegato nel testo a corredo del video quello che si vede è "il rientro di un fairing nella missione ViaSat-3 è stato il più caldo e il più veloce che abbiamo mai tentato. I fairing sono rientrati nell'atmosfera a una velocità 15 volte superiore a quella del suono, creando una grande scia di plasma nella sua parte terminale".

Il recupero dei fairing è uno dei modi con i quali SpaceX riesce ad abbattere i costi dei suoi lanci e quindi essere molto più competitiva rispetto alla concorrenza (velocizzando anche la riusabilità dei vettori). Inizialmente venivano impiegati dei paracadute per ridurre l'accelerazione e navi fornite di grandi reti per "catturarli al volo". La società ha però osservato che questa procedura era fin troppo elaborata e che i fairing potevano essere recuperati direttamente dall'oceano senza particolari problematiche.

I fairing hanno un costo di sei milioni di dollari (la coppia) e sono realizzati in materiale composito più altri materiali che permettono di assorbire vibrazioni e rumore per proteggere il carico utile. SpaceX ha dichiarato di essere al centesimo recupero e questo fa capire il grande risparmio ottenuto nel corso del tempo.

Nel video si può vedere il fairing rientrare e creare scenografiche scie di plasma a causa delle molecole di aria dell'atmosfera che vengono compresse e quindi si riscaldano fino a cambiare stato. Le dimensioni sono pari a circa 13,1 metri per 5,2 metri e quindi in grado di contenere satelliti molto grandi. Per cercare di indirizzare al meglio la discesa anche questi elementi sono dotati di piccoli propulsori e parafoil mobili. In futuro Starship adotterà una nuova sezione di carico che non prevede fairing veri e propri ma sezioni apribili direttamente nella parte superiore di Ship.