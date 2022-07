La nuova immagine del telescopio spaziale James Webb è della galassia Messier 74 (NGC 628)

Poco prima della metà di luglio sono state rivelate in due eventi le prime immagini del telescopio spaziale James Webb. La prima riguardava il campo profondo (SMACS 0723) dove è stato possibile vedere una galassia a 13,1 miliardi di anni luce dalla Terra. A poche ore di distanza sono poi arrivate le immagini e i dati degli altri obiettivi che comprendevano l'esopianeta WASP-96 b, la Nebulosa Anello del sud, il Quintetto di Stephan e infine la Nebulosa della Carena.

A sinistra l'immagine di Hubble, a destra quella di Spitzer

Ma non è finita qui! Per via della necessità di provare il JWST è stato anche necessario provare a catturare immagini di oggetti celesti che si trovano nel Sistema Solare e l'attenzione è caduta su Giove (e alcune lune) oltre a diversi asteroidi. Il confronto con quanto realizzato da Hubble nel corso degli scorsi anni ha permesso di notare le evidenti differenze, pur considerando che si tratta di telescopi differenti con HST che è pensato per visibile, UV e parte dell'infrarosso mentre JWST si focalizza solamente sull'infrarosso. In queste ore è stata anche diffusa una nuova immagine della galassia Messier 74 (conosciuta anche come NGC 628), sempre catturata dal nuovo telescopio spaziale.

Il telescopio spaziale James Webb e l'immagine della galassia Messier 74

L'immagine di Messier 74 (o NGC 628), secondo l'elenco degli obiettivi rilasciato dall'STScI, è stata catturata il 17 luglio con una sessione di osservazioni multiple sfruttando lo strumento MIRI (Mid-Infrared Instrument). L'elaborazione è stata poi realizzata da Gabriel Brammer, dell'Università di Copenaghen, che ne ha estratto una versione particolare con note che tendono al violetto dovute alla tipologie di molecole che la costituiscono che emettono solo alcune specifiche lunghezze d'onda mappate in rosso e blu mentre il verde era poco presente.

Bisogna infatti ricordare che l'occhio umano non percepisce gli infrarossi e quindi le immagini del telescopio spaziale James Webb devono essere "tradotte" in colori visibili e apprezzabili dai nostri occhi (pur mantenendo una struttura coerente per esaltare le varie conformazioni). Le nubi che costituiscono questa galassia in particolare sono formate da molecole di grandi dimensioni chiamate idrocarburi policiclici aromatici.

Anche Judy Schmidt ha elaborato l'immagine di Messier 74 con tonalità differenti. In particolare in questo caso la colorazione rossa è data dal filtro F2100W, le parti arancioni sono dovute al filtro F1130W mentre il ciano a quello F770W. Per la luminosità generale invece è stato impiegato il filtro F1000W.

Messier 74 (o NGC 628) è una galassia a spirale con due bracci simmetrici che ne fanno "un riferimento" per questo genere di galassie. L'oggetto celeste si trova a circa 32 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione dei Pesci. Al suo interno potrebbero essere presenti 100 miliardi di stelle. In passato era già stata osservata da altri telescopi come Hubble o Spitzer (visibile nell'immagine in apertura) che ne avevano già evidenziato la struttura. La sua scoperta si deve all'assistente di Charles Messier, Pierre Méchain, nel 1780.

