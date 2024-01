La navicella cargo Tianzhou-7 ha raggiunto la stazione spaziale cinese Tiangong

Il 17 gennaio alle 15:27 (ora italiana) è stato lanciato con successo un razzo spaziale Lunga Marcia 7 che ha trasportato in orbita la navicella cargo Tianzhou-7 che conteneva propellente, esperimenti e rifornimenti per gli astronauti a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong. La missione è stata un successo e, in sole tre ore dalla partenza dallo spazioporto di Wenchang, c'è stato il docking con la CSS.

Ad accogliere il nuovo carico era presente l'equipaggio della missione Shenzhou-17 (che ha già eseguito la prima attività extraveicolare alla fine di dicembre). All'interno della navicella cargo erano presenti diversi esperimenti scientifici e attrezzature (per un totale di 61 differenti colli scientifici e 261 pacchi totali) per l'esecuzione di studi come un sistema per la crescita di cellule. In totale il carico di Tianzhou-7 aveva una massa di 5,6 tonnellate, delle quali 2,4 tonnellate dedicate agli astronauti.

Tra gli altri pacchi inviati erano presenti frutta e verdura fresche (circa 90 chilogrammi) imbustate in appositi sacchetti per aumentarne la durata, altre tipologie di cibo per la permanenza di questo equipaggio e del prossimo ma anche dei regali per il capodanno cinese. 1,75 tonnellate erano di propellente dei quali 700 kg servivano a rifornire la CSS. All'esterno della capsula cargo è presente anche un Cubesat 6U chiamato Nanjing e realizzato dal Nanjing Vocational Institute of Mechatronic Technology che sarà rilasciato in seguito.

Alle 13:37 del 19 gennaio (ora italiana) è invece rientrata con successo la navicella cargo Tianzhou-6 che ha dovuto lasciare spazio alla nuova Tianzhou-7. La capsula è quasi completamente bruciata al rientro nell'atmosfera anche se frammenti di dimensioni contenute dovrebbero aver toccato la superficie dell'oceano in una zona dove non sono presenti attività umane. Interessante notare come la CNSA abbia scelto di modificare la frequenza dei lanci delle navicelle cargo da due all'anno a tre ogni 2 anni. Questo è stato possibile grazie al completamento della stazione spaziale Tiangong oltre a una capacità aumentata per il carico utile.