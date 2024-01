Ristabilito il contatto con NASA Ingenuity, gli ingegneri al lavoro per capire le cause del problema

Negli scorsi giorni abbiamo scritto del problema riscontrato da NASA Ingenuity durante il 72° volo. Stando a quanto riportato, il drone marziano ha eseguito correttamente l'ascesa a 12 metri di quota ma, durante la fase di discesa verso il suolo di Marte, il rover Perseverance che stava fornendo la comunicazione radio e raccogliendo i dati ha perso la connessione.

Fortunatamente, dopo alcune ore di apprensione, il JPL ha fornito un nuovo aggiornamento nel quale ha dichiarato di aver ripreso il contatto con il drone marziano iniziando così la fase diagnostica per capire cosa è accaduto. Ricordiamo che il 72° volo era un volo relativamente semplice con ascesa di 12 metri, nessuno spostamento orizzontale e durata di 32".

Ripristinato il collegamento con NASA Ingenuity

Questo volo serviva a permettere il corretto riconoscimento del suolo per orientarsi dopo che, durante il 71° volo (avvenuto nella prima settimana di gennaio 2024) il sistema integrato in NASA Ingenuity che gli consente di spostarsi correttamente, aveva avuto problemi a rilevare la conformazione del suolo facendo atterrare l'elicottero prima del previsto. La motivazione è data dalla scarsa presenza di punti di riferimento (come rocce, dune, etc.) che possano aiutare il drone a capire dove si trova rispetto alla superficie.

Nel post su X il JPL ha scritto "abbiamo ristabilito il contatto con l'elicottero marziano dopo aver dato il comando a NASA Perseverance di eseguire sessioni di ascolto di lunga durata per il segnale di Ingenuity. Il team sta esaminando i nuovi dati per comprendere meglio l'inaspettata interruzione delle comunicazioni durante il volo 72".

Attualmente il flight log ufficiale non riporta ancora le informazioni sul 72° volo. NASA Ingenuity ha finora eseguito 128,3 minuti in volo percorrendo circa 17,7 km con una velocità massima di 10 m/s e una quota massima di 24 metri. Inizialmente la missione prevedeva che cinque voli ne avrebbero decretato il successo ma il drone ha stupito tutti per la sua resistenza (compresa a quella all'inverno marziano e alle tempeste di sabbia).

Il drone si trova a circa 1000 metri dal rover e quindi le Mastcam-Z non possono essere impiegate con successo per catturare immagini ma il fatto che il segnale sia tornato è una buona notizia. Nelle ultime dichiarazioni pubbliche non erano stati segnalati problemi alle batterie o ai pannelli solari (uno dei problemi principali rimane il calore generato dai rotori che non viene smaltito correttamente, ma non sembrava poter essere preoccupante tanto da interrompere i voli).