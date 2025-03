La NASA prosegue l'assemblaggio della capsula Orion per la missione Artemis II

Non sappiamo ancora come le missioni del programma Artemis proseguiranno considerando le dichiarazioni dell'amministrazione Trump legata alla possibilità di portare un equipaggio umano su Marte nei prossimi anni, i tagli al budget e la possibilità che il miliardario Jared Isaacman possa diventare il prossimo amministratore dell'agenzia spaziale (grazie al supporto di ex-astronauti e di Elon Musk). L'obiettivo di riportare un equipaggio umano sulla Luna è attualmente una sfida tecnologica che vede anche la Cina coinvolta, con la nazione asiatica che intende riuscirci entro il 2030.

Mentre diverse decisioni sono in fase di definizione, la NASA sta proseguendo l'assemblaggio dell'hardware per la missione Artemis II che dovrebbe utilizzare il razzo spaziale NASA SLS (Space Launch System) e la capsula Orion con il modulo di servizio europeo fornito dall'ESA. Questa missione dovrebbe riportare gli esseri umani vicino alla Luna dal periodo del programma Apollo ed è attualmente prevista per (non prima di) aprile 2026.

Negli scorsi giorni l'agenzia ha annunciato di aver completato parte dell'assemblaggio della capsula Orion e del modulo di servizio europeo in vista dell'integrazione con NASA SLS. I tecnici dell'agenzia insieme a quelli dell'appaltatore Lockheed Martin hanno montato i fairing protettivi del modulo di servizio all'interno del Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building che si trova al Kennedy Space Center della NASA in Florida.

I quattro pannelli solari del modulo di servizio della capsula Orion della missione Artemis II sono stati installati a inizio marzo 2025 per poi essere ripiegati e essere coperti dai fairing. Ora non rimane che installare i fairing che copriranno Orion e il Launch Escape System (LES). All'interno della capsula ci saranno gli astronauti NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch insieme all'astronauta CSA Jeremy Hansen con la missione che dovrebbe avere una durata di 10 giorni. Chiaramente l'agenzia potrebbe cambiare i piani e scegliere sistemi più economici ma queste decisioni dovranno essere attentamente vagliate dal nuovo amministratore, una volta che il senato statunitense avrà dato il suo consenso.