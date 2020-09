La Luna sta ''arrugginendo'' e la responsabilità sarebbe della Terra

Potrebbe sembrare bizzarro, ma la Luna presenterebbe tracce di "ruggine" secondo le rilevazioni della sonda indiana Chandrayaan-1 (operante fino al 2009), che sono state esaminate in vari anni e ora fanno parte di uno studio sul nostro satellite. La causa sarebbe indirettamente della Terra. Avere sempre più informazioni sul nostro satellite naturale, sulla sua composizione e sulla presenza (o meno) di vari elementi e molecole sarà fondamentale in un'ottica futura per le missioni umane

In particolare sarebbe stato lo strumento Moon Mineralogy Mapper (M3) realizzato dal JPL della NASA ad aver rilevato come l'interazione tra acqua e ossigeno con la superficie della Luna nella zona dei poli avrebbe modificato la sua composizione.

Shuai Li (dell'Università delle Hawaii) ha riscontrato spettri sovrapponibili a quelli dell'ematite. Quest'ultimo è un ossido di ferro che si forma in presenza di acqua liquida (sappiamo della presenza di ghiaccio d'acqua in crateri in ombra) e ossigeno, componenti che non dovrebbero essere presenti sulla superficie lunare. Com'è potuto accadere?

La Luna "arrugginisce", com'è possibile?

Il ricercatore è rimasto sorpreso dal trovare tracce di ematite dove sarebbe improbabile vederne. L'ossigeno sarebbe trasportato dall'alta atmosfera terrestre verso la Luna. Questa possibilità è ulteriormente rafforzata dal fatto che una maggiore quantità di ematite è stata trovata nella faccia rivolta verso la Terra. Inoltre, anche se il nostro satellite si sta allontanando, molto (molto) tempo fa era più vicino aumentando la quantità di ossigeno che potrebbe essere arrivato.

L'acqua invece potrebbe essere trasportata dalle particelle di polvere che vorticano intorno alla Luna (già notate con altri studi). Queste si scontrerebbero ad alta velocità contro la superficie facendo miscelare ferro, acqua e ossigeno portando alla creazione dell'ematite.

Ci sarebbe anche una azione che inibirebbe questo fenomeno. Il Sole infatti, attraverso le particelle cariche del vento solare, potrebbe rallentare la produzione di ossidi di ferro. Ma per via del campo magnetico terrestre e della Terra stessa che "protegge" la Luna, la sua influenza sarebbe decisamente ridotta. In futuro, grazie a strumenti più evoluti, sarà possibile avere dati ancora più chiari sul fenomeno, che coinvolgerebbe anche altri corpi celesti, come gli asteroidi.