La CNSA ha organizzato un seminario sulla fotografia spaziale: lo scopo è migliorare la comunicazione

Per gli appassionati di missioni spaziali e di fotografia, le immagini che arrivano dagli astronauti della ISS sono fonte di ispirazione e particolarmente evocative. L'elevata capacità della fotografia spaziale di catalizzare l'attenzione è stata "notata" dalla CNSA, l'agenzia spaziale cinese.

A inizio Settembre è stato organizzato un seminario al quale hanno partecipato diversi esponenti che vanno dal fotogiornalismo a personaggi legati all'ambito spaziale oltre a quelli immersi nel mondo dell'arte. Lo scopo è migliorare le capacità della Cina di dare al proprio popolo nuovi spunti per essere orgogliosi e mostrare alle altre nazioni uno spaccato di ciò che la nazione può fare (propaganda).

Il seminario sulla fotografia spaziale della CNSA

Secondo quanto riportato direttamente dalla CNSA il titolo era "seminario di applicazione della tecnica del fotogiornalismo spaziale". A organizzarlo sono state realtà come la China Military Industry Journalism Association e la China Photojournalism Society. Fondamentale però è stato il supporto di divisioni legate allo Spazio e all'addestramento degli astronauti per unire il mondo della fotografia e del giornalismo a quello delle missioni spaziali.

Il seminario si è concentrato inizialmente sulle nuove fotografie inviate dagli astronauti della missione Shenzhou 12 che si trovano a bordo della stazione spaziale cinese. In particolare è stato fatto notare come quelle immagini "hanno stimolato l'entusiasmo per il volo spaziale di tutta la società".

È stata poi sottolineata l'importanza delle riprese dai caschi degli astronauti durante la seconda passeggiata spaziale al di fuori della stazione Tiangong. La riuscita della cattura di immagini in alta definizione è stata vista come un successo sia dal punto di vista comunicativo ma anche tecnologico.

Le opinioni degli esperti cinesi sulla fotografia spaziale dalla CSS

Meng Hua (della China Military Industry Association) chiarito come l'aiuto di personaggi esperti di comunicazione ha giovato alla CNSA "espandendo la sua influenza sui canali di comunicazione pubblica".

Xu Zugen (presidente della China Photojournalism Society) ha aggiunto che due anni era già stato proposto di sfruttare la fotografia spaziale all'esterno della stazione. I risultati ottenuti dagli astronauti sono di ottimo livello. Questo successo è stato possibile grazie a nuove tecnologie ma anche a una formazione adeguata degli astronauti da parte degli esperti. Una partnership che continuerà anche in futuro.

Wan Jie (presidente dell'Artron Culture Group) ha aggiunto che "ora possiamo vedere gli eroi nazionali che lottano nello Spazio attraverso la fotografia spaziale e non vediamo l'ora di vedere altre loro opere".

Dello stesso avviso è anche Li Yang (direttore della Divisione Audiovisivi del Centro Stampa e Propaganda dell'Ufficio Nazionale per la Scienza e l'Industria della Difesa). Yang ha dichiarato "scattare buone fotografie spaziali in un ambiente speciale è di particolare importanza per raccontare storie e accorciare la distanza tra le missioni e il pubblico".

Alcune fotografie scattate dalla CSS sono state rilasciate al pubblico. Grazie a un punto di vista privilegiato e ai primi corsi fatti agli astronauti i risultati sono assolutamente interessanti. In futuro assisteremo probabilmente a un utilizzo massivo della fotografia spaziale da parte della CNSA per mostrare ciò che la Cina può fare in campo spaziale, non solo come missioni ma anche a livello comunicativo.