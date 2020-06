L'intelligenza Artificiale ''insegna'' ai robot a fare le suture. Come? Guardando i video dei veri chirurghi

L'University of California Berkely, in collaborazione con Intel e Google, ha sviluppato un sistema AI deep-learning parzialmente superivisionato dal nome di Motion2Vec che ha lo scopo di osservare i video delle suture di pazienti a seguito di operazioni chirurgiche, isolare i singoli movimenti che il medico compie durante la sutura - l'inserimento dell'ago, la sua estrazione e l'intreccio del filo - e quindi imitarli con un elevato grado di precisione e accuratezza. Lo scopo ultimo è la realizzazione di robot che possano assistere i medici nei compiti "di bassa lega" e di routine.

L'apprendimento da esempi visivi è spesso molto più funzionale ed efficace rispetto all'apprendimento statico e nozionistico, perché nell'osservazione divengono immediatamente disponibili grandi quantità di informazione. Se si pensa anche banalmente ad un archivio di video come YouTube, per esempio, è possibile trovare contenuti, lezioni e tutorial che coprono quasi ogni aspetto dello scibile umano: un individuo può osservare questi video e comprenderli, ma per un robot essi saranno solo dei flussi di pixel. La chiave è quindi trovare il modo di trasformare questi flussi di pixel in informazione per un robot e cioè segmentarli in sequenze significative.

Nel processo è stata usata una rete neurale siamese o gemellare, che ha lo scopo di confrontare la somiglianza di due input diversi. Si tratta di reti neurali che vengono impiegate, ad esempio, nei compiti di riconoscimento delle immagini quando si vuole automatizzare il riconoscimento di un individuo a confronto con la foto del suo documento di identità. I ricercatori hanno qui usato come input il video di una sutura eseguita da un chirurgo e il video della stessa operazione eseguita dal braccio robotico. In questo modo viene comparata la precisione dei movimenti, e l'AI viene allenata via via scartando le esecuzioni meno accurate. Con appena 78 video del database JIGSAWS è stato possibile ottenere una accuratezza dell'85,5% e una media di errore di 0,94 centrimetri per quanto riguarda l'accuratezza del movimento di riferimento.

Ovviamente saranno necessari anni prima che questo tipo di tecnologie possano essere utilizzate sul campo effettivamente e in sicurezza. Il concetto di fondo, però, è quello di realizzare AI chirurgiche che fungano in maniera simile ai sistemi di assistenza alla guida delle vetture semi-autonome di oggi: l'obiettivo non è quello di sostituire l'essere umano, ma di aumentarne le capacità sgravandolo da quei compiti ripetitivi e di basso livello, così che si possa concentrare su quelli più delicati e complessi.