Jeff Bezos, ecco il lander che ci riporterà sulla Luna entro il 2024: tutte le novità di Blue Moon

Nelle scorse ore Jeff Bezos, a capo di Amazon e di Blue Moon, ha svelato il progetto di un lander lunare legato alla sua agenzia di voli spaziali. Il veicolo potrà essere utilizzato per il trasporto di attrezzature scientifiche o carichi con finalità di studio, e anche esseri umani, fino alla superficie del nostro satellite lunare. Blue Moon ha lavorato sul lander nel corso degli ultimi tre anni, e solo adesso si è considerata pronta per l'annuncio ufficiale.

"È un veicolo incredibile, e andrà sulla Luna", ha dichiarato Bezos durante l'evento stampa dopo aver svelato un primo prototipo del mezzo spaziale al DC Convention Center di Washington. Con un atteggiamento quasi provocatorio durante l'evento il CEO di Blue Moon ha mostrato un video della missione Apollo 11 commentando: "Se questo video non vi ispira siete all'evento sbagliato".

Il nuovo grosso lander della compagnia sarà in grado di eseguire le manovre necessarie di allunaggio in maniera autonoma, compiendo l'operazione in maniera delicata al fine di portare sulla Luna, oltre ad esseri umani, anche carichi da un massimo di 6,5 tonnellate. Secondo Bezos può trasportare fino ad un massimo di 4 rover contemporaneamente o un "modulo di ascesa" che consente ad eventuali astronauti di lasciare il satellite e tornare sulla Terra. Bezos ha rivelato anche il nuovo motore BE-7 specifico per il lander, che la società inizierà a testare a partire dalla prossima estate.

La Luna diventerà nel corso dei prossimi anni una meta decisamente ambita: il governo Trump ha dichiarato che vuole riportare la NASA sul nostro satellite, e il Vice Presidente Mike Pence aveva detto che avrebbe inviato la prima donna sulla Luna entro il 2024. Una sfida, quest'ultima, particolarmente gradita allo stesso Bezos che durante l'evento ha dichiarato: "Mi piace. È la cosa giusta da fare". La NASA non ha dichiarato un budget per la missione, ma è chiaro che necessita di strumenti e veicoli per riuscire nell'impresa. Fra cui un lander capace di riportare a Terra gli astronauti.

L'annuncio di Blue Moon è da vedere in quest'ottica, con l'obiettivo di mostrare al mondo (e alla NASA) i piani della compagnia. Un traguardo poi non così implicito se si considera che Bezos ha ammesso che Blue Moon "può raggiungere quel traguardo temporale" perché ha "cominciato a lavorare sul progetto tre anni fa". Bezos non ha dichiarato però le tempistiche del primo volo del lander di Blue Moon, né la posizione su cui l'azienda intende farlo atterrare. Si suppone comunque che sia il cratere Shackleton, anche per via di documenti e dichiarazioni passate, posizione strategica perché potrebbe contenere parecchio ghiaccio.

Se si confermasse tale presenza durante la missione, questa potrebbe essere una scoperta fondamentale per realizzare colonie umane permanenti (o comunque di lunga durata) sul satellite naturale: "Una delle cose più importanti che conosciamo sulla Luna è che ci sono tracce di acqua. È in forma ghiacciata, e si trova in crateri ai poli permanentemente in zone d'ombra, e l'acqua è una risorsa di incredibile valore". Un valore che diventa ancora superiore se si considera che BE-7, il nuovo motore, utilizza idrogeno liquido come carburante, scelta fatta proprio per le caratteristiche della Luna.

Bezos si è spinto anche molto oltre durante l'evento di presentazione, fantasticando sulla possibile creazione di enormi stazioni spaziali con gravità artificiale capaci di soddisfare i requisiti per la vita umana (anche per milioni di individui) per lunghi periodi di tempo. Bezos ha condiviso questa visione come fonte d'ispirazione per le generazioni future: "Questa è una visione multi-generazionale. Non è un risultato che può ottenere una sola generazione, ma una delle cose che dobbiamo fare è ispirare le prossime generazioni a venire".